Синдром хронической усталости вычисляют по крови

В исследовании, которое опубликовал журнал Advanced Science, утверждается, что новый простой и доступный метод работает с беспрецедентной точностью. До появления этого теста врачам было сложно определить синдром хронической усталости.

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Разработчики взяли за основу тот факт, что при СХУ нарушается энергетическая функция в клетках. Поэтому в новом анализе крови результат определяется по мононуклеарным клеткам периферической крови (иммунные Т-клетки, моноциты и лимфоциты).