Синдром хронической усталости вычисляют по крови
В исследовании, которое опубликовал журнал Advanced Science, утверждается, что новый простой и доступный метод работает с беспрецедентной точностью. До появления этого теста врачам было сложно определить синдром хронической усталости.
Разработчики взяли за основу тот факт, что при СХУ нарушается энергетическая функция в клетках. Поэтому в новом анализе крови результат определяется по мононуклеарным клеткам периферической крови (иммунные Т-клетки, моноциты и лимфоциты).
В ходе эксперимента ученые проверили образцы крови у 61 пациента с СХУ и 16 — без него. После этого информацию загрузили в нейросеть, чтобы обучить алгоритм на полученных данных. А затем подход протестировали на 2 тысячах клеток 98 пациентов. Система сработала с точностью 91%.