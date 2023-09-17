Врач: трудоголики рискуют столкнуться с депрессией при выходе на пенсию

Врач Драпкина: трудоголики рискуют столкнуться с депрессией при выходе на пенсию. Для кого-то выход на пенсию — это свобода и возможность заняться любимыми делами. А кто-то, напротив, старается как можно дольше оттянуть это событие. Ведь для многих новая жизнь без работы — это настоящий стресс, если не фобия. Давайте разберёмся, как морально подготовиться к выходу на пенсию, кому этот период даётся тяжелей.

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Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, заслуженный врач РФ, академик РАН, профессор Оксана Драпкина рассказала, что нередко на пенсии у человека появляются тоска, чувство ненужности. А потом и настоящая клиническая депрессия.

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Кто рискует столкнуться с депрессией на пенсии

«Осознаём мы это или нет, наличие работы обеспечивает социальные связи, интеллектуальную нагрузку, распорядок дня. Резкое исчезновение этих составляющих ведет к тому, что человек теряется в жизни», — рассказала Драпкина.

Молодым пенсионерам (военным, пожарным) легче перестроиться и найти себе новое занятие. А человеку в более старшем возрасте уже сложнее наладить связь с окружающим миром.

трудоголики;

мужчины;

одинокие люди. Постепенная потеря близких, друзей, накапливающиеся хронические заболевания также усугубляют ситуацию. Исследования показывают, что распространенность депрессии среди пенсионеров почти на 30% выше, чем среди взрослого населения в целом. В группе особого риска:

Как защитить себя от депрессии

Есть несколько полезных советов, как можно занять себя и огородить от пагубных последствий для психики на пенсии.

Выход на пенсию необязательно должен быть радикальным

Поговорите с руководством о переходе на неполный рабочий день. Если это невозможно, то можно поискать себе подработку в другой компании или поработать удалённо. А сейчас это как никогда доступно.

Найдите дело по душе

Настало время дать мечте вторую жизнь. Ещё лучше делать это в компании — можно записаться в клуб единомышленников.

Общайтесь с другими людьми

Во многих городах существуют досуговые, образовательные и оздоровительные центры, приобщающие пенсионеров к активной жизни. О них можно узнать в местном центре социального обслуживания.

Узнавайте что-то новое

Чтение, разучивание стихов, освоение новых рецептов — все средства полезны для профилактики деменции и депрессии. К тому же не стоит становиться заложником телевизора — он не нагружает мозг нужным образом и к тому же ведёт к малоподвижности.

Больше физкультуры

Физическая активность высвобождает гормоны удовольствия — эндорфины, поднимает настроение и в целом полезна для организма. Но необязательно записываться в тренажёрный зал. Можно просто долго гулять, заняться садоводством или записаться на танцы.

Следите за своим здоровьем

Старайтесь ложиться и просыпаться примерно в одно и то же время, придерживайтесь здорового рациона питания.

Заведите домашнее животное

Уход за домашним питомцем позволяет сохранить ощущение полезности и цели в жизни. Любимцы помогут повысить физическую активность и поднять настроение.

Помогайте нуждающимся

Помощь тем, кому в жизни повезло меньше, даёт возможность чувствовать себя нужным. Можно записаться волонтёром в благотворительную организацию или стать наставником в своей профессии.

Когда всё зашло слишком далеко

Клиническую депрессию легко пропустить или вовсе игнорировать на начальных этапах, принимая за обычную хандру или упадок сил.

постоянно плохое настроение;

утрата интересов и удовольствия от деятельности, которая раньше приносила удовлетворение;

снижение энергии и усталость после минимальных усилий;

проблемы с концентрацией внимания;

чувство вины и никчёмности;

падение самооценки и неуверенность в себе;

изменение аппетита и веса;

нарушение сна;

пессимистические мысли, погруженность в себя;

суицидальные мысли или действия. Необходимо обратиться к врачу, если на протяжении двух и более недель вы замечаете за собой или родным эти симптомы:

В любом случае при появлении перечисленных симптомов не стоит откладывать визит к врачу. Врач обязательно поможет вернуть радость жизни и наслаждаться тем, что есть в настоящем.

Как принять свой возраст

Принятие возраста приходит не сразу, и многим бывает трудно осознать, что они изменились, как и мир вокруг. Как принять свой возраст и не стать нелепо молодящимися стариками, «Секрету» рассказала психолог Клиники доктора Исаева Евгения Морозова.

«Принятие возраста важно для ментального и физического здоровья. Люди испытывают стресс, тревогу по поводу своего возраста, а зачастую впадают в депрессию из-за этого. Принятие возраста позволяет нам полнее жить и наслаждаться каждым этапом нашей жизни, без ощущения страха, отрицания или сожаления о прошедшем времени», — рассказала специалист.

Принятие старости как логического и неизбежного этапа жизни — ключевой момент в жизни каждого человека, подчеркнула Евгения Морозова.