Врач: трудоголики рискуют столкнуться с депрессией при выходе на пенсию

Врач Драпкина: трудоголики рискуют столкнуться с депрессией при выходе на пенсию
Врач Драпкина: трудоголики рискуют столкнуться с депрессией при выходе на пенсию. Для кого-то выход на пенсию — это свобода и возможность заняться любимыми делами. А кто-то, напротив, старается как можно дольше оттянуть это событие. Ведь для многих новая жизнь без работы — это настоящий стресс, если не фобия. Давайте разберёмся, как морально подготовиться к выходу на пенсию, кому этот период даётся тяжелей.
Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, заслуженный врач РФ, академик РАН, профессор Оксана Драпкина рассказала, что нередко на пенсии у человека появляются тоска, чувство ненужности. А потом и настоящая клиническая депрессия.
Кто рискует столкнуться с депрессией на пенсии
«Осознаём мы это или нет, наличие работы обеспечивает социальные связи, интеллектуальную нагрузку, распорядок дня. Резкое исчезновение этих составляющих ведет к тому, что человек теряется в жизни», — рассказала Драпкина.
Молодым пенсионерам (военным, пожарным) легче перестроиться и найти себе новое занятие. А человеку в более старшем возрасте уже сложнее наладить связь с окружающим миром.
- трудоголики;
- мужчины;
- одинокие люди.
Как защитить себя от депрессии
Есть несколько полезных советов, как можно занять себя и огородить от пагубных последствий для психики на пенсии.
Выход на пенсию необязательно должен быть радикальным
Поговорите с руководством о переходе на неполный рабочий день. Если это невозможно, то можно поискать себе подработку в другой компании или поработать удалённо. А сейчас это как никогда доступно.
Найдите дело по душе
Настало время дать мечте вторую жизнь. Ещё лучше делать это в компании — можно записаться в клуб единомышленников.
Общайтесь с другими людьми
Во многих городах существуют досуговые, образовательные и оздоровительные центры, приобщающие пенсионеров к активной жизни. О них можно узнать в местном центре социального обслуживания.
Узнавайте что-то новое
Чтение, разучивание стихов, освоение новых рецептов — все средства полезны для профилактики деменции и депрессии. К тому же не стоит становиться заложником телевизора — он не нагружает мозг нужным образом и к тому же ведёт к малоподвижности.
Больше физкультуры
Физическая активность высвобождает гормоны удовольствия — эндорфины, поднимает настроение и в целом полезна для организма. Но необязательно записываться в тренажёрный зал. Можно просто долго гулять, заняться садоводством или записаться на танцы.
Следите за своим здоровьем
Старайтесь ложиться и просыпаться примерно в одно и то же время, придерживайтесь здорового рациона питания.
Заведите домашнее животное
Уход за домашним питомцем позволяет сохранить ощущение полезности и цели в жизни. Любимцы помогут повысить физическую активность и поднять настроение.
Помогайте нуждающимся
Помощь тем, кому в жизни повезло меньше, даёт возможность чувствовать себя нужным. Можно записаться волонтёром в благотворительную организацию или стать наставником в своей профессии.
Когда всё зашло слишком далеко
Клиническую депрессию легко пропустить или вовсе игнорировать на начальных этапах, принимая за обычную хандру или упадок сил.
- постоянно плохое настроение;
- утрата интересов и удовольствия от деятельности, которая раньше приносила удовлетворение;
- снижение энергии и усталость после минимальных усилий;
- проблемы с концентрацией внимания;
- чувство вины и никчёмности;
- падение самооценки и неуверенность в себе;
- изменение аппетита и веса;
- нарушение сна;
- пессимистические мысли, погруженность в себя;
- суицидальные мысли или действия.
В любом случае при появлении перечисленных симптомов не стоит откладывать визит к врачу. Врач обязательно поможет вернуть радость жизни и наслаждаться тем, что есть в настоящем.
Как принять свой возраст
Принятие возраста приходит не сразу, и многим бывает трудно осознать, что они изменились, как и мир вокруг. Как принять свой возраст и не стать нелепо молодящимися стариками, «Секрету» рассказала психолог Клиники доктора Исаева Евгения Морозова.
«Принятие возраста важно для ментального и физического здоровья. Люди испытывают стресс, тревогу по поводу своего возраста, а зачастую впадают в депрессию из-за этого. Принятие возраста позволяет нам полнее жить и наслаждаться каждым этапом нашей жизни, без ощущения страха, отрицания или сожаления о прошедшем времени», — рассказала специалист.
Принятие старости как логического и неизбежного этапа жизни — ключевой момент в жизни каждого человека, подчеркнула Евгения Морозова.
В целом цифры в паспорте ещё никого не определяют, но и думать, как их обмануть, — пустая трата времени, которая отвлекает вас от настоящей, наполненной событиями и радостями жизни.