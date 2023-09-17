Невролог Овсянникова назвала причины плохого настроения

Осенний период — это зачастую время уныния и тоски. И этому есть объяснение: организм подает сигнал, что с ним что-то не так. Чаще всего это недостаток питательных веществ. Об этом сообщила врач-невролог Ксения Овсянникова.

© Вечерняя Москва

Она назвала причины, по которым может возникать плохое настроение: недостаток витаминов группы В; сидячий образ жизни; анемия и дефицит железа и магния; недостаток энергии в нейронах; травмы головы и их последствия; проблемы с надпочечниками; гипотиреоз; интоксикация медью и резкое повышение уровня сахара в крови.

Медик отметила, что беременные и кормящие мамы при плохом настроении чаще всего испытывают дефицит йода, магния, белка и железа. У них также может быть интоксикация аммиаком.

У тех, кто перенес коронавирус, зачастую нарушена микрофлора и поврежден кишечник из-за инфекции, это также приводит к плохому настроению.

Но больше всего, по словам невролога, страдают пожилые люди, которым тяжело восполнить недостаток полезных веществ. Также у них развивается нейродегенерация, могут быть нарушения кровоснабжения мозга и многое другое.

— Если говорить конкретно об осеннем сезоне, то уныние может быть следствием дефицита витамина D. Его можно распознать и по другим симптомам. Вначале у человека возникнут проблемы с зубами. Без витамина D организм плохо усваивает кальций. Если у вас болят кости и мышцы, то это, скорее всего, также является симптомом дефицита витамина D. Так, если у вас вдруг стали часто появляться синяки, это признак дефицита витамина D, — рассказала Овсянникова изданию «Доктор Питер».