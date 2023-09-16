Эпидемиолог рассказал, когда ожидать нового пика заболеваемости COVID-19

Пик заболеваемости коронавирусом в России может случиться уже в октябре, считает эпидемиолог, академик Российской академии наук (РАН) Вадим Покровский.

— Есть рост заболеваемости, но не было еще распоряжения Роспотребнадзора, что у нас сложная эпидемиологическая ситуация и пора переходить к масочному режиму, — заявил он.

Академик напомнил, что людям с хроническими заболеваниями и тем, кто старше 65 лет, необходимо в общественных местах надевать маски. Также он посоветовал находящимся в группе риска гражданам сделать прививки от коронавируса.

Ожидаемый пик заболеваемости связан с началом сентября. В связи с началом учебного года и необходимостью вести трудовую деятельность люди приехали из разных мест. В ближайшее время станет ясно, как будет развиваться ситуация, рассказал Покровский в беседе с Lenta.ru.