В Минздраве опровергли сообщение о дефиците антидепрессантов с флуоксетином
В стране зарегистрированы 12 препаратов с этим действующим веществом. Так в ведомстве отреагировали на новость РБК о том, что в российских аптеках возникла нехватка препарата «Прозак». Отмечалось, что медикамента почти не осталось в Москве, а в некоторых регионах его нет вообще.
В Минздраве добавили, что в 2023 году в гражданский оборот было выпущено более 1,8 миллиона упаковок этого лекарства, что соответствует показателям прошлого года.
По данным Росздравнадзора, уведомлений от производителей и поставщиков о прекращении производства или поставок «Прозака» не поступало.