В Минздраве опровергли сообщение о дефиците антидепрессантов

В стране зарегистрированы 12 препаратов с этим действующим веществом. Так в ведомстве отреагировали на новость РБК о том, что в российских аптеках возникла нехватка препарата «Прозак». Отмечалось, что медикамента почти не осталось в Москве, а в некоторых регионах его нет вообще.