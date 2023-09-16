Рак груди у мужчин — это возможно?

Хотя рак молочной железы у мужчин - очень редкое заболевание, которое составляет лишь 1% от всех случаев этой патологии у представителей обоих полов и тоже лишь 1% от всех злокачественных опухолей у мужчин.

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Смертность от рака молочной железы у мужчин держится на уровне 0,2%. На 100 тысяч мужского населения приходится только один случай этого рака, а на 100 тысяч женского - 126 случаев. Из-за редкости этого диагноза не только обычные люди, но и врачи мало что о нем знают и не имеют онкологической настороженности в его отношении, а потому пропускают его первые симптомы и в половине случаев диагностируют этот вид мужского рака на поздних стадиях, когда помочь больному уже значительно сложнее.

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Да и как лечить мужчину с этой «женской» опухолью, никто толком не знает. Она же редкая, собрать статистически достоверную выборку мужчин (а это сотни и тысячи пациентов!) в данном случае не представляется возможным. Поэтому мужчин с раком молочной железы лечат абсолютно так же, как и женщин. В этом есть свой смысл. Например, известно, что к раку груди склонны те женщины, у которых в избытке производятся женские половые гормоны эстрогены. С мужчинами то же самое.

Избыток эстрогенов может возникнуть и у них, если много есть и мало двигаться, обрастая жирком. Именно жировая ткань у располневшего представителя сильного пола действует как гигантский яичник, производящий женские гормоны. Из-за этого у мужчины жир начинает откладываться на груди, превращая ее в подобие женской (это явление у мужчин называется гинекомастией). Так бывает и у пожилых людей без лишнего веса, вступивших в период мужского климакса, когда уровень мужских гормонов андрогенов падает, а женских растет. Ученые подсчитали, что 95% подобных опухолей являются гормонозависимыми. Средний возраст выявления рака молочной железы у мужчин составляет 68 лет, тогда как у женщин - 62 года.

ИЗВЕСТЕН С XIV ВЕКА

Хотя рак молочной железы у мужчин - редчайшее заболевание, в поле зрения врачей оно попало уже семь веков назад. Первый такой случай описал выдающийся английский хирург Джон Ардерн (1307-1392). Будучи участником Столетней войны, в ходе которой впервые в Европе начало применяться огнестрельное оружие, доктор Ардерн описал пулевые и осколочные ранения и предложил способы операций для их лечения.

О случаях мужского рака груди рассказывали в своих книгах легендарный французский хирург Амбруаз Паре (1510-1590) и профессор Копенгагенского университета Томас Бартолин (1616-1680), прославившийся подробным описанием лимфатической системы человека. Наконец в 1720 году врач из Нюрнберга опубликовал первую монографию о раке молочной железы у мужчин.

САМ СЕБЕ ОНКОЛОГ

Генетические факторы становятся причиной рака молочной железы у мужчин примерно в 40% случаев и имеют большее значение, чем у женщин. Риск его развития в течение мужской жизни составляет 1-5% для носителей мутации в гене BRCA1 и 5-10% - в гене BRCA2. Вам названия этих генов ни о чем не говорят, но у онкологов они на нехорошем счету. Пройти генетическое тестирование, независимо от возраста, стоит тем мужчинам, у кого были в семье случаи рака молочной железы - и женского, и тем более мужского.

А вот что таким людям нужно делать для снижения риска развития данной опухоли:

проводить регулярные самообследования примерно 2-3 раза в год начиная с 35 лет;

приходить на осмотр к онкологу каждые 12 месяцев (тоже с 35 лет);

при наличии гинекомастии мужчине необходимо делать маммографию раз в год начиная с 50 лет;

если в семье были случаи рака молочной железы, то ежегодную маммографию нужно начинать в возрасте на 10 лет раньше того, в котором у вашего родственника была диагностирована эта опухоль.

ДРУГИЕ ФАКТОРЫ РИСКА

Кроме наследственных, есть и другие факторы риска развития рака молочной железы у мужчин, главным образом связанные с эндокринными нарушениями. Это уже упомянутое ожирение, цирроз печени (как говорится, пить меньше надо!), травма или воспаление яичек (орхит), ранее проведенная по поводу, например, лейкоза лучевая терапия или воздействие радиации. Как сообщалось в одной из публикаций 1951 года, после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки у японских мужчин эту опухоль стали диагностировать чаще.