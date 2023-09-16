Врач назвал ошибку людей, которая вызывает агрессивный рак

Малоподвижный или сидячий образ жизни, как известно, связан с развитием ожирения, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и прочими недугами. Кроме того, сидячая работа, когда человек встает с места только для того, чтобы сходить за едой или в уборную, оказывает большое влияние на развитие опухоли. Об этом в своем Telegram-канале предупредил хирург и онкоуролог Марк Гадзиян.

© Российская Газета

Если вы ежедневно много сидите, то повышается, например, риск развития опухоли мочеполовых органов. Причем встречаются опухоли небольшого размера, но при этом достаточно агрессивные и склонные к раннему метастазированию. Дело в том, что происходит застой кровообращения в малом тазу. В результате клетки, испытывающие кислородное голодание, начинают меняться и приобретают новые функции.

"Что и является толчком для начала роста опухоли", - объяснил онкоуролог.

Кроме того, риск заболевания повышается при большом количестве в рационе животных жиров. Речь про регулярное употребление мяса, жира, жирной рыбы, жареных продуктов, молока и кисломолочных мяса продуктов высокой жирности, копченостей, соленых продуктов.

Снизить риск развития онкологии можно, включив в рацион продукты, богатые ликопинами.

"Они являются антиоксидантами. Встречаются в некоторых фруктах и овощах, например, в томатах, грейпфрутах, арбузах", - отметил Марк Гадзиян.