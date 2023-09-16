Как распознать лишай и заразен ли он

Многие знают лишай как что-то очень заразное, что можно подхватить от уличной кошки. Именно поэтому некоторых пациентов, которые слышат такой диагноз, начинает одолевать паника. Но не стоит переживать, чаще всего лишай не заразен, а некоторые виды даже не требуют лечения.

© Секрет Фирмы

Рассказываем обо всём по порядку.

Видео дня

Виды лишая

Как рассказала дерматолог DocDeti и DocMed Александра Кириллова, лишай — целый ряд заболеваний кожи различной природы. При этом само название «лишай» закрепилось исторически и переводится с латинского как «лихен» («мох»). Вероятно, из-за схожести папул (бугорков на коже) и бляшек сыпи с наростами мха на дереве или камне.

Разновидностей лишая очень много, но большинство из них незаразны. Но не стоит заниматься самолечением, при первых подозрениях и высыпаниях на коже стоит обратиться к врачу.

Красный плоский лишай

Обычно проявляется сильно зудящими папулами с лиловым оттенком и восковидным блеском на слизистой рта либо мелкой сливающейся и образующей рисунок сетью папул. Этот лишай не заразен.

Розовый лишай

Как правило, в этом случае сначала возникает крупная материнская бляшка, а потом добавляются мелкие дочерние пятна с нежным шелушением. Врач добавила, что пятна следуют по кожным линиям, и поэтому сыпь часто сравнивают с рождественской ёлкой. Розовый лишай может стать осложнением после ранее перенесённой вирусной инфекции, но лечение обычно не требуется — проблема уходит сама через 4–8 недель.

Отрубевидный лишай

Это незаразное заболевание кожи, которое проявляется сыпью розового или коричневого цвета. Именно поэтому этот вид лишая называют ещё и разноцветным. Пятна сопровождаются отрубевидным шелушением. Отсюда и первое название. Заболевание вызывает грибок рода malassezia. Он живёт на коже у всех людей, но при некоторых условиях, например повышенной потливости, начинает размножаться активнее и вызывает характерные пятна на коже.

Опоясывающий лишай

Его может вызвать реактивация вируса герпеса 3-го типа. Этот же вирус вызывает и ветрянку. Работает это так: сначала вирус герпеса попадает в организм и вызывает ветрянку, а потом идёт с человеком дальше по жизни. Но при некоторых условиях он может снова активироваться, и тогда уже разовьётся опоясывающий лишай. Проявляется он сгруппированными пузырьками по ходу нерва. Если вакцинироваться от ветрянки, то проблем с лишаем можно легко избежать.

Стригущий лишай

Этот тот самый вид лишая, который можно подхватить от бездомных кошек. Болячка поражает волосистую часть головы, и волосы начинают обламываться. Поэтому разновидность и носит такое название. Радует только то, что проблема лечится, заметила дерматолог.

Другие виды