Миома матки: причины, симптомы, лечение

Одна из самых частых проблем, с которыми ежедневно сталкивается акушер-гинеколог на приемах, — миома матки. Согласно статистике, от заболевания страдают 15-17% женщин старше 30 лет. В 25% случаях миома матки становится причиной бесплодия.

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Что это за заболевание, почему оно возникает и как его лечат? Разбираемся вместе с врачом-гинекологом Екатериной Драгуновой.

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Миома матки — это доброкачественная моноклональная опухоль, происходящая из гладкомышечных клеток тела или шейки матки. Это не рак: опухоль почти никогда не перерастает в злокачественную.

Миомы различаются по количеству и размеру. У женщины может быть одна миома или несколько. Некоторые из них слишком малы, чтобы их можно было увидеть. Другие же могут вырасти до размеров грейпфрута или больше. Миома, которая становится очень большой, может исказить внутреннюю и внешнюю части матки. В крайних случаях она может заполнить область малого таза или желудка, из-за чего женщина может выглядеть как беременная.

Причины миомы матки

Существует множество теорий происхождения заболевания, но единого мнения у врачей до сих пор нет. Традиционно главную роль в развитии миомы матки отдают гормонам — эстрогену и прогестерону. Генетические факторы — хромосомные перестройки, мутации генов — так же могут быть причиной развития заболевания. Это подтверждается наличием «семейных форм» миомы, встречающихся по женской линии. Драгунова Екатерина Владимировна Врач-гинеколог, врач УЗД сети клиник "Семейная"

раннюю менструацию,

отсутствие родов или большое их количество,

воспалительные процессы органов малого таза,

курение,

ожирение. К факторам риска развития миомы относят:

Симптомы заболевания

Часто заболевание протекает без симптомов. Врачи могут случайно обнаружить миому во время гинекологического осмотра и УЗИ.

боли различной интенсивности внизу живота,

болезненные и обильные менструации,

аномальные кровотечения,

бесплодие,

невынашивание беременности,

нарушение функции соседних органов,

болезненность при половых контактах. Однако у некоторых женщин могут быть некоторые симптомы. Наиболее распространенные:

Лечение

Миома матки часто не опасна. Однако симптомы заболевания могут причинять дискомфорт и привести к осложнениям, в том числе бесплодию.

Постановка диагноза для многих звучит как приговор. У многих женщин возникают вопросы: «Смогу ли я забеременеть?», «У меня будет онкология?», «Мне удалят матку?». Однако сегодня миома матки крайне редко подлежит немедленному оперативному лечению. Есть другие эффективные методы, позволяющие взять заболевание под контроль. Драгунова Екатерина Владимировна Врач-гинеколог, врач УЗД сети клиник "Семейная"

План лечения разрабатывается на приеме у врача, совместно с пациенткой и в зависимости от конкретной клинической ситуации и репродуктивных планов женщины. Существуют консервативные методы лечения — это гормональные препараты или гормональная внутриматочная система. При активном росте опухоли, может понадобиться хирургическое вмешательство.