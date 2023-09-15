Названы симптомы опухолей кроветворной и лимфатической систем

15 сентября отмечается Всемирный день борьбы с лимфомами. Злокачественные новообразования кроветворной и лимфоидной систем занимают 6-е место среди причин смертности от рака в России, сообщает пресс-служба Национального медицинского исследовательского центра онкологии.

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Среди них лимфома Ходжкина, неходжкинские лимфомы, множественная миелома, хронический лимфолейкоз, острый лейкоз.

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Правда в структуре онкозаболеваний лимфомы составляют лишь пять процентов от общего числа.

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра онкологии перечислили симптомы опухолей кроветворной и лимфоидной систем.

Вот на что нужно обратить внимание:

беспричинное увеличение лимфоузлов;

кожный зуд до расчесов;

лихорадка выше 38°C не менее трех дней подряд без признаков воспаления;

ночная потливость;

резкое похудение: на 10% массы тела за последние 6 месяцев.

При наличии этих симптомов в комплексе гематологи онкоцентра рекомендуют обратиться к врачу-терапевту, онкологу или гематологу.

Также названы факторы риска, которые могут способствовать развитию опухолей кроветворной и лимфатической систем.

Одна из них - наследственный фактор - наличие у близких родственников опухолевых заболеваний крови.

Кроме того, развитие опухолевого процесса могут спровоцировать инфекционные заболевания: мононуклеоз, герпес, вирусные гепатиты, вирус Эпштейн-Барр, цитомегаловирус.

В группе риска находятся люди с иммунодефицитными состояниями - это пациенты после трансплантации печени, почек, сердца, а также ВИЧ-инфицированные.

Как отметил профессор, доктор медицинских наук Олег Кит, злокачественные новообразования кроветворной и лимфоидной систем на ранних стадиях успешно поддаются лечению в 90% случаев.