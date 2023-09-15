Названы причины образования лимфомы

Лимфома – одна из разновидностей гемобластозов, которые в простонародье называют раком крови. Важно вовремя обнаружить заболевание, тогда высоки шансы его вылечить. О признаках лимфомы рассказал врач-онколог, гематолог, профессор, доктор медицинских наук, руководитель Онкоцентра «СМ-Клиника» Александр Серяков.

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Лейкозы и лимфомы

Такие новообразования делятся на две группы. Механизмы их возникновения похожи. Причин возникновения может быть несколько: генетические и экологические факторы, последствия некоторых перенесенных вирусных заболеваний, прием определенных лекарств, курение, радиация.

Кто чаще болеет

Чаще всего онкозаболеваниями крови болеют мужчины. У них вырабатывается меньше белков, которые борются с опухолевыми клетками.

Стадии лимфомы

На начальных, первой и второй стадиях, лимфомы могут никак не проявлять себя. На более поздних стадиях могут проявляться симптомы интоксикации. Человек замечает сильное снижение массы тела в течение полугода, присутствует ночная потливость, температура тела составляет 38 градусов.

Однако самый главный признак, на который стоит обратить внимание, – увеличение лимфатических узлов. На начальных этапах образования лимфом человек может заметить небольшую шишку в подмышечной или паховой области.

Диагностика заболевания

Серяков отмечает, что если вы заметили у себя вышеперечисленные симптомы, следует сразу обратиться к врачу. Он направит на углубленное обследование, а при необходимости – на консультацию гематологу или онкологу для исключения или подтверждения лимфомы.

«На первой стадии оказывается поражена одна группа лимфатических узлов, на второй – две и более групп по одну сторону диафрагмы, на третьей речь идет о поражении лимфоузлов выше и ниже диафрагмы», – подчеркнул врач.

Он добавил, что на последней стадии могут быть поражены не только лимфатическая система, но и другие органы, передает РИАМО.