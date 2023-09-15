Аллергия на амброзию: симптомы и лечение

Живучая и быстро распространяющаяся

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Амброзия - это сорное растение, родиной которого считается Северная Америка. Сейчас она широко распространена по всей Евразии. В Россию амброзия попала в конце ХIХ века случайно – ее семена завезли вместе с грузом торговые суда.

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Сегодня ученым известно более 40 видов этого растения. В Самарской области благоприятная среда для его произрастания. Так, в период с конца весны до середины осени амброзия находится в привычных для себя условиях: длинный световой день, обогащенная почва, теплая погода и соответствующий уровень влажности. Период цветения, как правило, приходится на июль - сентябрь.

Это растение является настоящей проблемой для сельского хозяйства. Но не только для него. У многих людей сильная аллергия на амброзию. Сорняк берет не количеством, а качеством - его семена живут около 30 лет, сложно поддаются истреблению. Растение может прорастать после скашивания, устойчиво к химической обработке. И вообще может приживаться вдоль дорог, на строительных объектах, в канавах. В Самаре, как в любом бурно развивающемся городе, такие условия как нельзя кстати - строится ли новая парковка, проводится ли ремонт канализации, возводится ли здание, идеи ли строительство моста... Как только нарушается почвенный покров, есть риск, что там поселится амброзия.

К слову, истребить растение сложно еще и потому, что оно крайне плодоносящее. В сезон амброзия испускает до 1 млрд пыльцевых частиц, которые способны пролетать большие расстояния. Вот почему даже если самарцы живут не в зеленой зоне города, проблемы все равно могут их настигнуть.

Сезонный поллиноз

Аллергия на пыльцу растений называется поллиноз. Это хроническое заболевание, поэтому внезапно появиться реакция не может. Как правило, аллергики страдают от поллиноза не одно поколение. Вот почему, приходя на прием к врачу, например к терапевту, можно услышать вопрос: "Были ли у вас в роду родственники, страдающие от аллергии?" Доктор собирает информацию о хронических заболеваниях пациента, чтобы иметь полную клиническую картину.

При поллинозе иммунная система человека реагирует сверх нормы, чтобы избавиться от возникшей, по его мнению, угрозы. В качестве последней иммунитет воспринимает аллерген, например, пыльцу амброзии.

Симптомы аллергии на амброзию и у ребенка, и у взрослого схожи с проявлениями простуды, говорит Евгения Назарова:

- Это дискомфорт в носоглотке, приступы чихания, заложенности носа, водянистые выделения из носа, зуд глаз и слезотечение, в некоторых случаях - приступы удушья, вплоть до развития бронхообструктивного синдрома и бронхиальной астмы, - объясняет специалист.

Когда симптомы повторяются из года в год, приблизительно в одно и то же время, это позволяет заподозрить аллергическую природу жалоб пациента.

Что запрещено

Эксперт рассказала, что нельзя употреблять при аллергии на амброзию.

- У некоторых людей, страдающих аллергией на пыльцу амброзии, могут быть перекрестные реакции с пищевыми продуктами. Это могут быть бананы, огурцы, арбузы, семечки подсолнечника и другие. Они вызывают зуд, чихание, насморк, отек век, слезотечение, красноту глаз, кожные высыпания, шелушение, отечность, кашель, першение в горле, пощипывание губ, - уточняет врач.

При сильной аллергии особо чувствительные пациенты отмечают схожие реакции на употребление майонеза, подсолнечного масла, кабачков, баклажанов, дыни, свеклы, топинамбура, цикория, халвы и даже меда. Доктор предупреждает, что у всех свои особенности протекания заболевания, поэтому лекарство от аллергии на амброзию может подобрать только лечащий врач.

Аллергия на амброзию: как лечить у взрослого и ребенка

Евгения Назарова категорически не рекомендует применять народные средства от амброзии или лечиться по совету знакомых.

- Использовать народные средства не просто неэффективно, но и опасно, так как подобное "лечение" может спровоцировать усиление аллергических проявлений, - предупреждает эксперт.

По ее словам, только специалист аллерголог-иммунолог поможет разобраться с состоянием, поставить правильный диагноз и определить подходящую терапию.

Принципиальной разницы, как лечить аллергию у взрослых и детей, нет. Основа терапии одна - прекращение контакта с аллергеном и выведение его из организма, рассказывает Евгения Назарова. Если говорить о масштабном подходе, то существуют три кита в лечении аллергии, в том числе и на амброзию.

Во-первых, это избегание контакта с аллергеном. Во-вторых, разные виды симптоматической терапии: капли и спреи в нос и глаза, таблетированные и ингаляционные противоаллергические препараты, которые требуют постоянного наблюдения специалиста. И последний, но не по значению, это аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ).