Атопический дерматит: что это такое и как его лечить

Врач Руденко: половина детей полностью излечиваются от атопического дерматита. От аллергии этот дерматит отличает то, что он может появиться не только от контакта кожи с каким-то веществом, но и, к примеру, из-за смены погоды или настроения. Как лечат атопию, рассказала заведующая отделением дерматовенерологии и косметологии клиники «Мой медицинский центр» Марина Руденко.

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Что такое атопический дерматит

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Под атопическим дерматитом понимают многофакторное, генетически обусловленное, хроническое воспалительное заболевание.

Характерные признаки атопии:

сильный зуд,

возрастные особенности расположения и внешних проявлений очагов поражения,

периоды обострения и улучшения.

Как лечат атопический дерматит

Места для высыпаний на коже при атопии типичные. Так что диагноз врач ставит на основании осмотра. При этом учитывается и такой фактор, как наследственность, добавила Руденко.

Дерматит может сопровождать человека всю жизнь, то затихая, то снова обостряясь. Впрочем, вылечиться от него полностью тоже можно. Важные условия эффективной терапии: своевременная диагностика и лечение.

Наиболее благоприятен для полного выздоровления ранний возраст — младше 2–3 лет, отметила врач. По статистике, у 50–60% самых юных пациентов атопический дерматит заканчивается выздоровлением.

Осложнения атопического дерматита

К атопическому дерматиту нередко присоединяется вторичная инфекция. Это ухудшает течение заболевания. Такую инфекцию нужно лечить отдельно.

Иногда атопический дерматит идёт вкупе с аллергией. К примеру, в 80% случаев пищевой аллергии у человека бывает и дерматит.

Взаимодействие с раздражителем будет усиливать проявления атопического дерматита и вызывать обострения, предупредила Руденко. Так что таким пациентам нужно проконсультироваться с аллергологом, сдать аллергопробы и анализы на общий и специфические иммуноглобулины.

Какие дерматиты можно лечить самостоятельно

Атопический дерматит сложно поддаётся лечению. Так что с ним лучше сразу идти к врачу. Есть ещё несколько видов дерматитов, которые плохо переносят самолечение.

Один из них — всем известный себорейный дерматит (в простонародье — перхоть). Как бы ни пыталась убедить нас реклама, от него не избавиться одним лишь шампунем. Перхоть может быть симптомом болезней ЖКТ, нарушений нервной системы и заболеваний щитовидки.

Ещё один дерматит, требующий лечения у врача, — застойный. Он проявляется покраснением кожи голеней. Причиной становится хронический отёк, рассказала дерматолог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва.

Но есть и дерматиты, справиться с которыми можно самостоятельно. К таким относится контактный, или ирритативный, дерматит. Он проявляется, когда на кожу воздействует агрессивная среда, например, бытовая химия. Одна из его разновидностей — аллергический дерматит, когда иммунитет чувствителен к определённым веществам.