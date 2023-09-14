Врач назвал неочевидную причину хронической усталости

Если у вас постоянно нет сил, сколько бы ни отдыхали, и при этом вы уже обошли всех возможных врачей, но так и не нашли причину, — эта информация для вас. «Хроническую усталость могут вызывать вирусы герпеса», — говорит доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале. — А именно энтеровирусы — группа РНК-содержащих вирусов, например, вирус Эпштейна-Барра и другие.

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Доктор опирается на недавние исследования. В них ученые отталкивались от того, что хроническая усталость (в научных кругах «миалгический энцефаломиелит») — патологическое состояние, симптомы которого могут временно исчезать или наблюдаться годами. Человек порой буквально не может подняться с кровати, сколько бы он ни отдыхал. И ежегодно таких случаев порядка 67 миллионов.

И, согласно наблюдениям ученых, подобное состояние часто появляется после вирусных инфекций. Однако неисправные митохондрии, низкие уровни гормонов щитовидной железы и множественные генетические варианты тоже могут быть причинами хронической усталости.