Психиатр рассказала, как распознать и вылечить депрессию

Апатия, потеря интереса к хобби, отстранение от близких и друзей — всё симптомы депрессии. Однако если это обусловлено перенесенным стрессом, то депрессия носит обратимый характер. При правильном лечении человек выздоравливает. Иногда люди в зрелом возрасте приходят к врачу с жалобами на сердце, например. Однако после обследования становится понятно, что никакой болезни нет. Это также может быть признаком депрессии. То есть у человека после какой-то стрессовой ситуации развилась соматическая симптоматика, характеризующаяся как болевое ощущение в теле, — рассказала Гарданова.