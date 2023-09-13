Врач назвал пять популярных заблуждений о восстановлении зрения

Врач-офтальмолог Андрей Попов перечислил пять популярных мифов о лечении глаз и восстановлении зрения. Его слова цитирует Life.

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Первым мифом специалист назвал убеждение, что промывание глаз чаем способно вылечить конъюнктивит, ячмень, покраснение или сухость. Он указал, что не существует научных данных, которые подтверждают это утверждение. Не менее бесполезно закапывать в глаза раствор алоэ или меда при катаракте. «Народными средствами катаракту не вылечить. Заболевание связано со старением организма, а это явление необратимое», — отметил Попов.

Третье заблуждение, о котором рассказал врач, связано с ношением перфорационных очков-тренажеров. По его словам, некоторым пациентам действительно кажется, что они улучшают зрение, но обычно результат краткосрочный и связан с физиологией.

«При длительном ношении перфорационных очков может наблюдаться обратный эффект — перенапряжение мышц», — предупредил офтальмолог.

Попов убежден, что с помощью упражнений для глаз невозможно улучшить зрение. Он допустил, что гимнастика может быть полезна при ложной близорукости, которая возникает, когда мышца, ответственная за фокусировку, находится в спазмированном состоянии.

«В остальных случаях упражнения для глаз не смогут исправить проблемы и улучшить зрение», — сказал специалист.

Пятое ошибочное убеждение, которое, по словам Попова, остается распространенным среди пациентов, — это уверенность, что ношение очков ухудшит зрение. В реальности же, говорит врач, все происходит наоборот. «Если при близорукости постоянно щуриться и пытаться сфокусироваться на предмете, то зрение ухудшится», — заключил Попов.