Иммунолог рассказал, опасна ли вспышка вируса Нипах в Индии

В Индии была зафиксирована вспышка опасного вируса Нипах. От инфекции скончались два человека, родственников одного из них госпитализировали.

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Вместе с тем индийские власти заявляют, что поводов для паники нет, но рекомендуют носить маски при выходе на улицу.

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Рассказываем подробности и разбираемся, стоит ли ждать в стране эпидемии.

Смертельный вирус

В индийском штате Керала от опасного вируса Нипах умерли два человека. Вспышку инфекции зафиксировали в районе города Кожикоде.

"В Кералу отправлена группа экспертов, чтобы проанализировать ситуацию и помочь правительству штата в борьбе с вирусной инфекцией Нипах", – заявил министр здравоохранения и благосостояния семьи, химической промышленности и производства удобрений Индии Мансукх Мандавия.

При этом родственники одного из умерших находятся сейчас в больнице в отделении интенсивной терапии. Анализы еще четырех жителей Кералы отправили на тестирование в Национальный институт вирусологии в Пуне.

Несмотря на случаи заражения, власти страны утверждают, что поводов для паники нет. Отмечается, что тесно контактировавшие с умершими уже изолированы и находятся в клиниках. Тем не менее правительство штата рекомендует жителям пользоваться масками при выходе на улицу.

Ранее о вспышке Нипаха в штате Керала сообщалось в 2021 году, тогда от инфекции скончался ребенок. До этого заболевание выявляли там же в 2018 году, жертвами вируса стали 17 человек.

"Большой опасности нет"

Не стоит ждать эпидемий из-за вспышки вируса Нипах в Индии. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

"Нипах – тяжелое заболевание. При нем повреждается мозг, у него очень высокая летальность. Но оно не относится к особо опасным, потому что очень слабо передается, распространяется", – объяснил эксперт.

По словам иммунолога, отчасти симптомы при заражении Нипахом схожи с проявлениями других вирусных инфекций.

"Нипах отличается тяжелейшей головной болью сразу же. Помимо головной боли, это рвота, тошнота, очень высокая температура", – перечисляет Жемчугов.