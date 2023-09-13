Вся правда об антибиотиках: польза, вред и возможные угрозы

Тринадцатого сентября 1928 года биолог Александр Флеминг отметил, что плесневые грибы способны разрушать бактерии золотистого стафилококка.

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Этот день стал началом новой эры в истории медицины – эры антибиотиков. В материале РИАМО рассказываем о том, чем могут быть полезны или вредны антибиотики и какое будущее их ждет.

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Жизнь человечества до антибиотиков

До середины XX века смертельную опасность могли представлять множество ситуаций, которые сейчас мы считаем не стоящими особенного внимания. До появления антибиотиков человек мог погибнуть, всего лишь порезав палец – из-за инфекции, которая проникала в рану и вызывала заражение крови. Огромную опасность представляли инфекционные болезни: дизентерия, пневмония, малярия, туберкулез и туберкулезный менингит, пиелонефрит, венерические заболевания и многие другие.

Каждое оперативное вмешательство тоже могло грозить воспалением и последующей смертью. Тысячи солдат Первой мировой погибли в результате послеоперационных заражений крови, даже если ранение само по себе было пустяковым.

Открытие пенициллина

Известно, что еще в древности некоторые врачи отмечали, что воспаление раны можно предотвратить, если приложить к ране плесень определенного типа. Но широкого распространения этот метод лечения не получил, к тому же у медиков не было понимания, почему плесень так действует.

Первенство в открытии пенициллина, содержащегося в плесневом грибе Penicillium, принадлежит британскому микробиологу Александру Флемингу. Открытие было сделано совершено случайно, когда в чашку Петри с колонией стафилококков попал плесневый грибок, и бактерии-стафилококки стали массово гибнуть.

В Подмосковье

Флеминг сообщил об этом открытии ученому сообществу Лондона, однако особого энтузиазма сообщение микробиолога не вызвало. Только через десять лет ученые смогли выделить пенициллин как отдельное вещество, а массовое использование препарата началось во время Второй мировой войны.

С 1942 года микробиологи и медики начали массированную работу по поиску новых антибиотиков, потому что пенициллин справлялся не со всеми болезнетворными микробами.

За следующие четыре с половиной десятилетия было создано несколько десятков различных антибиотиков, которые по-разному воздействовали на разные бактерии. Сейчас новые антибиотики практически не появляются – ученые работают лишь над модификацией уже существующих.

С кем или чем борются антибиотики

Наиболее часто болезни в нашем организме вызывают бактерии и вирусы. Бактерии – это микроскопические одноклеточные, подвид микробов. Поэтому антибиотики часто называют также противомикробными препаратами. Бактерии являются живыми организмами, которые имеют собственный метаболизм и могут обеспечивать самостоятельно все этапы своего жизненного цикла.Другое дело – вирусы. По мнению ученых, они являются переходным звеном между живой и неживой материей. Сами по себе они не размножаются (хотя содержат РНК и ДНК) и могут это делать, только внедрившись в живую клетку.

Антибиотики поражают именно бактерии: подавляют их рост или полностью уничтожают. С вирусами антибиотики бороться не в состоянии, поскольку те не являются живыми клетками.

Как действуют антибиотики, в чем их вред и опасность

Антибиотики – уникальная группа лекарств, которые вступают во взаимодействие именно с микробами, которые населяют человеческий организм, но при этом не оказывают никакого влияния на клетки тела и органы человека.

«Сталкиваясь» с бактерией, антибиотик, в зависимости от типа, может нарушить синтез клеточной стенки бактерии либо синтез белков, которые нужны бактерии для жизни. Также антибиотик может убить клетку, повредив ее мембрану, или лишить возможности размножаться.

К сожалению, кроме болезнетворных бактерий антибиотик может погубить и какую-то часть полезных микроорганизмов, которые помогают органам человека нормально функционировать. Именно поэтому довольно часто после курса противомикробных препаратов назначают пробиотики. Впрочем, часть медиков считает, что, поскольку микрофлора ЖКТ у каждого человека индивидуальна, надеяться на пробиотики не стоит – логичнее соблюдать диету (много воды, мягкая пища, исключение острого и жирного) и дать организму самому восстановить полноценную микрофлору.

Стоит ли пить антибиотики? Почему самолечение может навредить?

Медики предупреждают: «выписывать» самому себе антимикробные препараты не рекомендуется.

Доктор назначает лечение только после того, как определен возбудитель заболевания, и подбирает антибиотик, который уничтожит болезнетворные бактерии, но при этом соразмеряет пользу и вред от такого лечения. В легких случаях врач может сознательно отказаться от использования антибиотиков, так как выздоровление, скорее всего, произойдет и без них.

Противомикробные препараты назначают, если болезнь протекает тяжело, либо есть риск серьезных осложнений, либо больной может заразить других людей.

В то же время более чем в 80% российских семей, согласно исследованиям, в домашней аптечке есть антибиотики «на всякий случай». Принимают их, потому что «в прошлый раз помогло» или «соседка так вылечилась». Антибиотики часто «идут в ход» по пустяковым поводам: насморк или легкое расстройство желудка.

Нужно понимать, что определенные антибиотики помогают уничтожить определенные виды бактерий, а против других микробов бессильны. А если заболевание вирусное, антибиотики могут разве что «подпортить» микрофлору ЖКТ, при этом сам вирус продолжит свое разрушительное действие.

Как антибиотики «захватили мир»

«Эра антибиотиков» изменила не только нашу жизнь, но и многие сферы сельского хозяйства. В какой-то момент животноводы отметили, что «человеческие» антибиотики могут лечить также больных коров, свиней и домашнюю птицу. Более того, довольно часто животное после получения антибиотиков начинало более активно и быстро набирать вес. Это стало поводом для того, что фермеры начали массово закупать противомикробные препараты и добавлять в корм животным. Коснулось это даже пасечников: они выяснили, что некоторые болезни пчел также лечатся антибиотиками.

Таким образом, потребляя мясо, молоко и мед, люди незаметно поглощали и антибиотики, которыми лечили животных. Это продолжалось десятилетиями, пока медики не обратили на это внимание и не начали борьбу с бессистемным распространением противомикробных препаратов.

В нашей стране количество антибиотиков в мясе и молоке контролируется Роспотребнадзором и Россельхознадзором. Однако контроля могут избежать маленькие фермерские хозяйства, которые поставляют на рынки «экологичную» продукцию. Нет никаких гарантий, что фермер, заметив болезнь у своих коров, не давал им антибиотики – и далеко не факт, что при этом он следовал инструкции к лекарству.

Как болезни «учатся» противостоять антибиотикам

В Подмосковье

Бесконтрольное применение антибиотиков опасно не только для самого больного, но и для всего человечества. Очень часто люди принимают антимикробные препараты, не читая инструкцию, и прекращают прием, как только им становится лучше. В результате часть бактерий, которые все еще остаются в организме после такого «недолечения», мутируют и вырабатывают способы избежать воздействия антибиотиков.

Так, уже через 16 лет после появления пенициллина выяснилось, что более половины штаммов стафилококка уже не имеют чувствительности к этому препарату. К 1990-м годам устойчивость к пенициллину приобрела треть штаммов пневмококка. И количество антибиотико-резистентных штаммов бактерий все время растет. Это приводит к тому, что порой болезнь сопротивляется лечению на протяжении многих месяцев, а врачи все это время пытаются подобрать антибиотик, который наконец справится с мутировавшей бактерией.

ВОЗ довольно давно старается обратить внимание общественности на эту проблему и предрекает, что в ближайшие годы антибиотико-резистентных бактерий будет все больше и больше, а болезни, которые сейчас легко поддаются лечению, могут стать неизлечимыми.

Эксперты отметили, что уже сейчас антимикробная резистентность губит более 700 тысяч человек в год, а к 2050 году, если не принять меры, эта цифра может увеличиться в 15 раз.

В России этот вопрос также не остается без внимания. 25 сентября 2017 г. было подписано постановление Правительства Российской Федерации, которое утверждает «Стратегию предупреждения распространения антимикробной резистентности в РФ на период до 2030 г.». Согласно этому документу, ветеринарные и медицинские госструктуры должны, в частности, информировать население по вопросам применения противомикробных препаратов и проблемам антимикробной резистентности, проводить системный мониторинг и изучать механизмы возникновения этого явления.