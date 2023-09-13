Врач рассказала о лечении компьютерного зрительного синдрома

Офтальмолог рассказала о лечении компьютерного зрительного синдрома
Согласно исследованиям, в России компьютерным зрительным синдромом страдают 60 процентов пользователей ПК. Об этом рассказала врач-офтальмолог Елена Полунина.
Эксперт пояснила, что компьютерный зрительный синдром — это совокупность симптомов, которые вызваны перенапряжением глаз в процессе длительной работы за электронными устройствами. При этом возникает дискомфорт, жжение, боль, затуманивание и снижение зрения.
Полунина посоветовала людям, работающим за компьютером, делать перерывы в работе каждые 20 минут и давать глазам отдыхать. Стоит сделать простую гимнастику для глаз или просто посидеть с закрытыми глазами. Если так часто «отдыхать» нет возможности, тогда следует отрываться от монитора каждый час и фокусировать зрение на дальние расстояния.
Важно, что бы на рабочем месте было хорошее освещение, а расстояние до экрана должно быть не меньше 50 сантиметров. В качестве профилактики можно использовать капли для увлажнения глаз. После завершения рабочего дня стоит ограничить время использования гаджетов и просмотра телевизора, передает aif.ru.
В свою очередь офтальмолог Андрей Попов посоветовал не использовать народные методы для лечения глазных заболеваний. По словам офтальмолога, нет никаких доказательств, что лечение глаз заваркой поможет при конъюнктивите, ячмене, покраснении или сухости, передает Life.ru.