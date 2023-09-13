Врач рассказала о лечении компьютерного зрительного синдрома

Согласно исследованиям, в России компьютерным зрительным синдромом страдают 60 процентов пользователей ПК. Об этом рассказала врач-офтальмолог Елена Полунина.

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Эксперт пояснила, что компьютерный зрительный синдром — это совокупность симптомов, которые вызваны перенапряжением глаз в процессе длительной работы за электронными устройствами. При этом возникает дискомфорт, жжение, боль, затуманивание и снижение зрения.

Полунина посоветовала людям, работающим за компьютером, делать перерывы в работе каждые 20 минут и давать глазам отдыхать. Стоит сделать простую гимнастику для глаз или просто посидеть с закрытыми глазами. Если так часто «отдыхать» нет возможности, тогда следует отрываться от монитора каждый час и фокусировать зрение на дальние расстояния.

Важно, что бы на рабочем месте было хорошее освещение, а расстояние до экрана должно быть не меньше 50 сантиметров. В качестве профилактики можно использовать капли для увлажнения глаз. После завершения рабочего дня стоит ограничить время использования гаджетов и просмотра телевизора, передает aif.ru.