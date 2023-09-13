Отоларинголог Емельянова: храп может появиться из-за лор-патологий. К ним относятся искривление перегородки носа, увеличение мягкого нёба и нёбных миндалин, аденоиды у детей. Ещё храп может появиться из-за заболеваний центральной нервной системы (эпилепсия), лёгких и желудочно-кишечного тракта. Врач медицинского центра «Неболит» Алёна Емельянова рассказала, что ещё провоцирует нарушение дыхания во сне и как это лечить.

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Как появляется храп

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Специфический вибрирующий звук рождается в горле. Мышцы человека во время сна расслабляются и становятся более подвижными. Когда воздух проходит через дыхательные пути, мягкое нёбо и нёбный язычок начинают колебаться и ударяются о заднюю стенку глотки. Так и появляется храп.

Храп и апноэ

Храп — это проблема, которая мешает окружающим, особенно в поезде или самолёте. Но при этом хуже всего самому храпящему, хотя он свои «арии» не слышит. За храпом может скрываться серьёзное заболевание. А именно — синдром обструктивного апноэ или гипопноэ во сне (СОАГС).

При этой патологии у человека останавливается дыхание, а сон прерывается. Длительная остановка дыхания может вести даже к смерти, рассказала «Вечерней Москве» врач-отоларинголог Елена Емельянова.

Ещё СОАГС увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инсульта и инфаркта. Больной в целом не может нормально спать и чувствовать по утрам бодрость.

Причины храпа

Причин храпа много — есть относительно безобидные, а есть весьма опасные, указывающие на наличие заболевания. Емельянова выделила следующие:

ожирение;

вредные привычки — курение и употребление алкоголя;

приём снотворных;

болезни центральной нервной системы (эпилепсия);

патологии желудочно-кишечного тракта (гастроэзофагеальный рефлюкс);

заболевания лёгких

лор-патологии — увеличение мягкого нёба, нёбных миндалин или корня языка, искривление носовой перегородки, появление аденоидов у детей.

Специалист посоветовала проконсультироваться у терапевта и лор-врача, если у вас есть храп или бывают остановки дыхания во сне. То же самое стоит сделать при появлении головных болей по утрам и дневной сонливости.

5 шагов для избавления от храпа

Избавиться от храпа порой бывает не так-то просто. Даже операции по исправлению перегородки носа может быть недостаточно. Вот какие меры профилактики назвала Емельянова:

похудеть, избавиться от лишнего веса;

перестать курить;

отказаться от алкоголя и снотворных препаратов;

спать на боку во время сна;

тренировать мышцы языка и нижней челюсти (делать упражнения необходимо не менее 2–3 месяцев на постоянной основе).

Если ничего из этого не помогло, нужно подбирать уже индивидуальные способы лечения, сказала врач.

Отоларинголог, кандидат медицинских наук Наталия Сергеева ранее отмечала, что при среднетяжёлой и тяжёлой степени апноэ нужно аппаратное лечение. А вот операции на мягком нёбе лучше не делать — хирургическое вмешательство может ухудшить тяжесть заболевания.