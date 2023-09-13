Как сбить температуру без таблеток в домашних условиях

Терапевт Роскачества Вера Афанасьева рассказала, что делать при высокой температуре и как ее сбить без лекарств в домашних условиях.

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Как понизить температуру тела

Организм может самостоятельно понизить температуру несколькими способами:

с помощью потоотделения;

с помощью создания более холодной температуры вокруг организма;

с помощью передачи тепла холодной воде или льду.

Можно пить больше прохладной жидкости, в таком случае организм охладится изнутри. Также можно охладить его снаружи, переместившись в прохладное помещение. Если такой возможности нет, то подойдет и ванночка для ног. Чтобы организм не вырабатывал лишнее тепло, нужно меньше двигаться. А чтобы тепло не задерживалось, стоит носить легкую одежду из дышащих тканей. Что касается питания, то нужно есть водянистые фрукты и овощи.

Чего не стоит делать при высокой температуре

Многие считают, что во время болезни лучше не есть, однако организму нужны силы для борьбы с недугом. На больничном лучше отдавать предпочтение легкой и полезной пище, например, куриному бульону, овощному супу или пюре.

Также не нужно налегать на сладости, за исключением меда. Это касается и кофе, который стимулирует потерю влаги организмом.

Есть миф о том, что нужно укутаться и как следует пропотеть, однако от этого состояние может только ухудшится. Особенно опасно такую процедуру делать людям с проблемами сердца.