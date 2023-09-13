Какие болезни угрожают россиянам этой осенью

«Вакцины от гриппа есть трехвалентные, то есть против трех штаммов вируса, и есть четырехвалентные, то есть против четырех. И различаются они по возрасту. Есть вакцины, которые разрешено применять у детей с шестимесячного возраста. Это, например, четырехвалентная вакцина Ультрикс Квадри, это Флю-М трехвалентная, и есть Совигрипп трехвалентная, тоже с шестимесяцев. Также для взрослых с 18 лет Флю-М Тетра есть вакцина, и четырехвалентная Гриппол. Соответственно, когда есть возможность выбора, то лучше, чтобы вакцина была против четырех штаммов вируса, то есть четырехвалентная».