Какие болезни угрожают россиянам этой осенью

В первую очередь россиянам этой осенью будут угрожать заболевания, передающиеся воздушно-капельным путем, то есть грипп, ОРВИ и коронавирус, сказал «Парламентской газете» представитель Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.
Он отметил, что у гриппа четко очерченное начало заболевания: высокая температура, мышечные боли, сухой нос.
Очень важно в первые двое суток начать специфическое противогриппозное лечение. Не стоит забывать о профилактических мерах.
В России стартовала кампании по вакцинации против гриппа. В этом году нас ожидает 4 основных. В прививках, которые сейчас делают, это учитывается. Проходить такую вакцинацию можно начиная с 6-месячного возраста. Об этом Авторадио рассказала врач-инфекционист Ольга Рублёва:
«Вакцины от гриппа есть трехвалентные, то есть против трех штаммов вируса, и есть четырехвалентные, то есть против четырех. И различаются они по возрасту. Есть вакцины, которые разрешено применять у детей с шестимесячного возраста. Это, например, четырехвалентная вакцина Ультрикс Квадри, это Флю-М трехвалентная, и есть Совигрипп трехвалентная, тоже с шестимесяцев. Также для взрослых с 18 лет Флю-М Тетра есть вакцина, и четырехвалентная Гриппол. Соответственно, когда есть возможность выбора, то лучше, чтобы вакцина была против четырех штаммов вируса, то есть четырехвалентная».
Есть и другие профилактические рекомендации. В их числе: витаминизация, прогулки, личная гигиена, ношение маски, социальная дистанция.