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Фурункул: причины, симптомы, лечение

Фурункулом называют гнойно-воспалительное образование, которое возникает на коже в результате внедрения патогенных организмов, чаще всего стафилококков, в волосяной фолликул. А само заболевание носит название фурункулез.

О причинах фурункулеза, его симптомах и методах лечения - в материале "Рамблера".

Причины фурункулеза

  • Нарушение гигиены. Неправильное мытье кожи, особенно в местах выделения пота и жира, что способствует размножению бактерий.
  • Повреждения кожи. Раны, порезы, ссадины создают благоприятные условия для развития инфекции.
  • Слабый иммунитет. В группе риска - люди, страдающие хроническими заболеваниями, дети.
  • Сопутствующие заболевания, в том числе диабет, ожирение, заболевания пищеварительной системы.
  • Плохие бытовые условия. Загрязненная вода, плохая канализация и другие обстоятельства могут благоприятствовать распространению бактерий.

Симптомы фурункулеза

  1. Появление красной, болезненной и припухшей области на коже, где со временем образуется гнойник, который затем может разорваться.
  2. Повышение температуры тела и общая слабость.
  3. Возможно увеличение лимфатических узлов вблизи пораженной области.
  4. В редких случаях возможно образование абсцесса – полости, заполненной гноем.

Если у вас есть подозрение на фурункулез, стоит немедленно обратиться к врачу для уточнения диагноза и назначения необходимого лечения.

Лечение фурункулеза

  • Регулярное мытье пораженной области с мылом и теплой водой, чтобы предотвратить распространения инфекции.
  • Применение компрессов, которые помогают смягчить кожу и способствует открытию и дренированию гнойной полости.
  • Использование антисептических мазей.
  • Прием противовоспалительных препаратов.
  • В случае образования абсцесса врач дренировать его, чтобы удалить гной.
  • В некоторых случаях требуется назначение антибиотиков.

Поставить правильный диагноз и назначить адекватное лечение может только врач.

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