Фурункул: причины, симптомы, лечение
Фурункулом называют гнойно-воспалительное образование, которое возникает на коже в результате внедрения патогенных организмов, чаще всего стафилококков, в волосяной фолликул. А само заболевание носит название фурункулез.
О причинах фурункулеза, его симптомах и методах лечения - в материале "Рамблера".
Причины фурункулеза
- Нарушение гигиены. Неправильное мытье кожи, особенно в местах выделения пота и жира, что способствует размножению бактерий.
- Повреждения кожи. Раны, порезы, ссадины создают благоприятные условия для развития инфекции.
- Слабый иммунитет. В группе риска - люди, страдающие хроническими заболеваниями, дети.
- Сопутствующие заболевания, в том числе диабет, ожирение, заболевания пищеварительной системы.
- Плохие бытовые условия. Загрязненная вода, плохая канализация и другие обстоятельства могут благоприятствовать распространению бактерий.
Симптомы фурункулеза
- Появление красной, болезненной и припухшей области на коже, где со временем образуется гнойник, который затем может разорваться.
- Повышение температуры тела и общая слабость.
- Возможно увеличение лимфатических узлов вблизи пораженной области.
- В редких случаях возможно образование абсцесса – полости, заполненной гноем.
Если у вас есть подозрение на фурункулез, стоит немедленно обратиться к врачу для уточнения диагноза и назначения необходимого лечения.
Лечение фурункулеза
- Регулярное мытье пораженной области с мылом и теплой водой, чтобы предотвратить распространения инфекции.
- Применение компрессов, которые помогают смягчить кожу и способствует открытию и дренированию гнойной полости.
- Использование антисептических мазей.
- Прием противовоспалительных препаратов.
- В случае образования абсцесса врач дренировать его, чтобы удалить гной.
- В некоторых случаях требуется назначение антибиотиков.
Поставить правильный диагноз и назначить адекватное лечение может только врач.
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