Фурункул: причины, симптомы, лечение

Фурункулом называют гнойно-воспалительное образование, которое возникает на коже в результате внедрения патогенных организмов, чаще всего стафилококков, в волосяной фолликул. А само заболевание носит название фурункулез.

О причинах фурункулеза, его симптомах и методах лечения - в материале "Рамблера".

Причины фурункулеза

Нарушение гигиены. Неправильное мытье кожи, особенно в местах выделения пота и жира, что способствует размножению бактерий.

Повреждения кожи. Раны, порезы, ссадины создают благоприятные условия для развития инфекции.

Слабый иммунитет. В группе риска - люди, страдающие хроническими заболеваниями, дети.

Сопутствующие заболевания, в том числе диабет, ожирение, заболевания пищеварительной системы.

Плохие бытовые условия. Загрязненная вода, плохая канализация и другие обстоятельства могут благоприятствовать распространению бактерий.

Симптомы фурункулеза

Появление красной, болезненной и припухшей области на коже, где со временем образуется гнойник, который затем может разорваться. Повышение температуры тела и общая слабость. Возможно увеличение лимфатических узлов вблизи пораженной области. В редких случаях возможно образование абсцесса – полости, заполненной гноем.

Если у вас есть подозрение на фурункулез, стоит немедленно обратиться к врачу для уточнения диагноза и назначения необходимого лечения.

Лечение фурункулеза

Регулярное мытье пораженной области с мылом и теплой водой, чтобы предотвратить распространения инфекции.

Применение компрессов, которые помогают смягчить кожу и способствует открытию и дренированию гнойной полости.

Использование антисептических мазей.

Прием противовоспалительных препаратов.

В случае образования абсцесса врач дренировать его, чтобы удалить гной.

В некоторых случаях требуется назначение антибиотиков.