Врач рассказал о причинах развития вторичной катаракты

Снижение остроты зрения в связи с помутнением задней части хрусталиковой капсулы после проведения операции по замене хрусталика врачи называют вторичной катарактой. По статистике, со вторичной сталкиваются около 35% пациентов, рассказывает врач-офтальмолог ФНКЦ ФМБА России Андрей Дехтяр.

© Вести Подмосковья

Причины развития болезни неоднозначны, но провоцирующими факторами специалисты считают сопутствующие системные патологии. К примеру, сахарный диабет, молодой возраст пациента и неполное извлечение частиц помутневшего хрусталика во время первой операции. Вместо удаленного хрусталика внутрь глаза помещают искусственную линзу, а она, как и любой другой материал, имеет свойства старения и снижения своей прозрачности.

Видео дня

На вторичное развитие катаракты может оказывать влияние материал искусственного хрусталика – минимизировать вероятность осложнений помогает использование гидрофобных акриловых линз, говорит врач-офиальмолог. Большое значение имеет также конструкция линзы – заостренные края, которые плотно примыкают к капсульной сумке, препятствуют проникновению эпителиальных клеток в оптическую зону.

Лекарственные препараты не могут замедлить разрастание эпителиальных тканей, поэтому лечение вторичной катаракты возможно только хирургическим путем. Самый безопасный метод лечения – лазерный, подчеркивает Дехтяр. Такая процедура заключается в безболезненном и бесконтактном рассечении мутной капсулы и не требует госпитализации пациента. После устранения помутнений в центральной части оптической зоны свет свободно проникает внутрь глаза, поэтому у пациента значительно повышается острота зрения, отмечает врач.

Симптомы вторичной катаракты схожи с признаками первичного заболевания. Пациенты отмечают снижение остроты зрения, помутнение в глазах и блики от источников освещения.

Диагностикой патологии занимается врач-офтальмолог.