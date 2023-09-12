Вирусолог Глотов: препараты с вирусом не выпускаются

В социальных сетях начали сообщать о том, что в таблетках парацетамола содержится вирус «Мачупо» с высоким уровнем смертности. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» стало известно, что эта информация не соответствует действительности. Ее опроверг заведующий Отделом вирусологии и молекулярно-биологических методов исследования ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России Олег Глотов.

«Это ерунда. Такой препарат не могут выпустить. Это какая-то фейковая информация», — сказал Глотов в беседе с URA.RU.

Этот фейк уже распространялся в 2020 году. Тогда биолог из Королевского колледжа Лондона Андерсон Брито сообщил, что это семейство вирусов размножается лишь во влажной среде, и воспроизвести его в лаборатории почти невозможно. Кроме того, «Мачупо» не выживет в упаковке таблетки.