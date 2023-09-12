Вирусолог рассказал, как отличить корь от обычной простуды

Вирусолог Сергей Вострухов рассказал, чем опасна корь и грозит ли России эпидемия этого заболевания.

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Врач пояснил, что вирус кори отличается высокой заразностью: вероятность передачи инфекции воздушно-капельным путем достигает 95 процентов, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, для кори характерны вспышки с быстрым распространением, поэтому нельзя исключать возможность эпидемии. Особенно тяжело заболевание протекает у взрослых людей. Могут развиться осложнения: пневмония, проблемы со зрением, нарушения слуха.

Вострухов пояснил, что на начальном этапе заболевание выглядит как обычная простуда. У больного поднимается температура, возникает озноб, кашель, насморк. Затем появляются высыпания на коже. По ним можно отличить корь от обычной простуды.

В Нижегородской области зарегистрировали вспышку кори. По предварительным данным, источником заражения стал ребенок, который прибыл из другого региона. В настоящее время известно, что заражены более 90 человек, передает Царьград.