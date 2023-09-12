Комары не при чём. Дерматолог назвала неочевидную причину зуда

Дерматолог Федосенко: на фоне стресса у человека может появиться зуд. Из-за сильных эмоциональных переживаний в теле может произойти та же реакция, что и при укусе комара. То есть в различные нервные окончаниях кожи вбрасываются нейропептиды, вызывающие ощущение зуда без видимой причины. Человек в таких случаях грешит на комаров или блох. Врач Большереченской ЦРБ Наталья Федосенко рассказала, как ещё стресс отражается на коже.

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Зуд на фоне стресса

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Врачи считают, что псориаз, крапивница, герпес и другие кожные заболевания могут возникнуть из-за стресса, рассказало издание «МК в Омске». Есть даже такой термин — психосоматические дерматозы. Он означает болезни кожи, возникающие или прогрессирующие под воздействием эмоционального стресса, плохого психологического состояния человека.

Некоторые исследования подтверждают прямое воздействие психологического состояния человека на проявления, течение и терапию кожных недугов, сказала изданию Наталья Федосенко. Например, стресс приводит к выбросу нейропептидов в различных нервных окончаниях кожи, из-за чего возникает внезапный зуд. Изначально человек может считать, что всё из-за укуса комара или блохи, поэтому чешется и повреждает свою кожу.

Кстати, у блох специфические укусы, их легко отличить от комариных. Как это сделать — можно узнать здесь.

Если у человека уже развился хронический зуд из-за повышенной тревожности, любые стрессы усиливают желание чесать кожу. Исследования показывают: у пациентов, у которых псориаз сопровождался сильным зудом, уровень тревожности был намного выше, чем у больных с лёгким и редким зудом.

Стресс и регенерация кожи

Почему кожа вообще портится из-за стресса? Оказывается, на нервах у человека ухудшается обновление клеток кожи. Процесс регенерации не должен вообще нарушаться, иначе кожный покров становится пористым, испаряется много влаги, объяснила дерматолог. Как итог — кожа сушится, грубеет. Экзема — распространённое кожное заболевание — тоже чаще всего развивается на фоне аллергии или стресса, говорит врач-дерматолог Александр Чижов. Неслучайно недуг нередко встречается у студентов во время экзаменов.

По словам врача, стресс заставляет активно вырабатывать гормон кортизол. Он делает кожу менее эластичной, ухудшает её защитные свойства. То есть кожа перестаёт нормально защищать тело от различных инфекций и травм. Из-за стресса у человека рано появляются морщины, кожа стареет быстрее.

Как ослабить воздействие стресса на кожу

Федосенко посоветовала прежде всего позаботиться о своём психологическом здоровье и улучшить навыки стрессоустойчивости. Вот какие правила помогут свести влияние стресса на кожу к минимуму:

очищать кожу вечером, даже если вы сильно устали;

очищать кожу вечером, даже если вы сильно устали;

обязательно пользуйтесь кремом, сыворотками, обогащёнными гиалуроновой кислотой и витамином С, периодически делайте пилинги, которые помогают убрать неровности кожу и тусклый свет лица.

Полезные привычки против стресса

Нейропсихолог Бибигуль Кушалиева призывает не бороться со стрессом, а принимать его. Ведь обычно лучшее, что мы можем сделать, — это изменить своё отношение к ситуации. Справляться с эмоциями, по словам специалиста, помогут следующие привычки:

занимайтесь медитациями;

попробуйте заняться переоценкой ценностей;

почаще бывайте в тишине;

избавьтесь от вредных привычек;

побольше общайтесь с друзьями;

больше смейтесь;

занимайтесь спортом;

отвлекитесь на домашние дела.