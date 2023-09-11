Вирус кори подавляет всю иммунную систему человека

"В отличие от респираторных инфекций, корь начинается сразу тяжело - температура тела достигает 38,5 – 39 градусов. Этот катаральный период продолжается в среднем трое суток. После него появляется характерная коревая сыпь - примерно на четвертые сутки. В первые сутки высыпания сыпь появляется на лице, в области шеи, на плечах, на вторые сутки высыпаний - на туловище и руках, на третьи сутки высыпаний - в области ягодиц, бедер и нижних конечностей. Когда появляется такая сыпь, то любому медику становится понятно, что это корь", - уточнил инфекционист.