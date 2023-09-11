В РФ зарегистрирована первая вакцина против опоясывающего герпеса

Минздрав России одобрил первую вакцину для защиты от опоясывающего герпеса (второе название - опоясывающий лишай). Препарат уже разрешен к применению в США и ЕС.

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Вакцина "Шингрикс" - это рекомбинантный препарат, предназначенный для профилактики тяжелой разновидности герпетической инфекции. Сведения о регистрации в России опубликованы в Государственном реестре лекарственных средств, сообщил "Фармацевтический вестник".

Вакцина содержит особый белок, присутствующий в вирусе ветряной оспы. Также в препарат включен усилитель - адъювант, который улучшает ответную реакцию организма на вакцину и обычно предназначен для уменьшения доли активного компонента без ущерба эффективности. Таким образом разработчики вакцин снижают частоту побочных реакций при введении препарата.

"Шингрикс" показана для профилактики опоясывающего герпеса и связанных с ним осложнений у взрослых с 50 лет и старше, а также у взрослых с 18 лет с повышенным риском развития опоясывающего герпеса. Препарат вводят в два этапа с интервалом от двух до шести месяцев.

Опоясывающий герпес вызывается вирусом ветряной оспы Varicella zoster (вирус герпеса человека III типа). У людей, переболевших ветряной оспой, вирус часто остается в "спящем" состоянии в нервных узлах и при благоприятных условиях - например, переохлаждение, снижение иммунитета и т.д. - активизируется и вызывает болезненную сыпь на теле. Чаще всего опоясывающий герпес поражает людей старше 50 лет и пациентов с ослабленным иммунитетом: ВИЧ-инфицированных, онкобольных, принимающих кортикостероиды и иммуносупрессивные препараты.