Как проявляется трахеит и чем его лечить

Трахеит – воспалительное заболевание трахеи, которое чаще всего развивается вследствие вирусного заболевания, однако иногда его природа может быть бактериальной или аллергической.

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"Рамблер" поговорил со специалистом и узнал, как проявляется эта болезнь симптоматически и чем ее лечат.

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Трахеит — воспалительный процесс слизистых оболочек трахеи, включающий в себя такие симптомы, как боль за грудиной и сухой кашель. Подгородетская Наталья Владимировна Врач-терапевт

Как правило, такое заболевание возникает на фоне ОРВИ. Чаще всего возбудителями этого заболевания являются риновирусы (25-40 процентов от всех ОРВИ), коронавирус и вирусы гриппа и парагриппа.

Лечение заболевания будет зависеть от того, какой пациент перед нами: взрослый это или ребёнок, имеет ли он хронические или сопутствующие заболевания. Например, сахарный диабет, онкологические заболевания и так далее. Также важно учитывать, нет ли беременности. Это все влияет на выбор тактики лечения.

Если заболевание проходит в легкой форме, лечение включает в себя обильное питье, постельный режим и прием жаропонижающих препаратов. Внимание нужно обратить на следующее: если это маленький ребенок, нужно как можно скорее обратиться врачу. То же самое касается и беременных женщин, и пациентов с хроническими или сопутствующими заболеваниями. Подгородетская Наталья Владимировна Врач-терапевт

Если вы не имеете хронических заболеваний, вы можете лечиться дома самостоятельно, в случае отсутствия «красных флагов»:

температура не спадает от жаропонижающих,

возрастает интенсивность кашля и боль за грудиной.

В этом случае важно обратиться к врачу и подобрать правильное лечение. Лечение противовирусными препаратами назначается только в том случае, если был проведен мазок на выявление возбудителей инфекций: вируса гриппа и коронавируса.

Трахеит у детей

В условиях повышенной заболеваемости острыми респираторными инфекциями вопрос трахеита у детей становится как никогда актуален. По статистике у практикующего врача, в среднем 20-30% детей приходят на примм уже с первично возникшим острым трахеитом, либо же данный диагноз становится осложнением затяжной респираторной инфекции. Белоусова Инна Александровна Врач-педиатр

На что следует обратить внимание при верификации диагноза: дети жалуются на приступообразный кашель с болью за грудиной, кашель в конце эпизода сопровождается отхождением невязкой мокроты, приступы чаще отмечаются в утренние и ночные часы, однако могут быть и днем.

Для лечения острого трахеита, при неосложненном течении, достаточно симптоматического лечения – ингаляции, отхаркивающие препараты. При навязчивом ночном кашле могут применяться и антигистаминные препараты. При осложненном течении трахеита назначаются антибактериальные препараты. Длительность лечения составляет около 10-14 дней. Белоусова Инна Александровна Врач-педиатр

При лечении острого трахеита обязательны проветривание помещения, где находится больной ребенок, спокойные прогулки на свежем воздухе (длительностью до 30 минут), обильное питье.