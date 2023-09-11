Корь: какие симптомы и как лечить

Массовая вспышка кори зарегистрирована в Арзамасском районе Нижегородской области. По данным Управления Роспотребнадзора по региону, опасный вирус подхватили 93 человека. Какие симптомы у кори и как лечить болезнь, разбиралась редакция сайта pravda-nn.ru.

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Корь — вирусное заболевание, передается воздушно-капельным путем. Восприимчивость к вирусу очень высокая — заражаются практически все незащищенные лица, имевшие хотя бы кратковременный контакт с больным корью.

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Симптомы

Корь, как правило, протекает с высокой температурой до 40 градусов. В начале вирус по симптомам похож на ОРВИ или грипп: на фоне общего недомогания с головной болью, ломотой в мышцах, першением в горле, насморком, быстро присоединяется кашель и конъюнктивит.

Характерная особенность болезни — сыпь в виде ярких красноватых пятен и бугорков, она появляется на 4 – 5 день. Сначала за ушами, на лице и шее, затем поражает грудь и туловище, в последнюю очередь – руки и ноги.

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что корь — опасный вирус, осложнения наступают у каждого 15 заболевшего. На фоне болезни может развиться отит, гайморит, пневмония, а также энцефалит, приводящий к повреждению головного мозга. Существует вероятность летального исхода.

Как лечить

Специфического лечения против кори не существует. Единственным надежным методом предупреждения кори является иммунизация.

«Для своевременного предотвращения распространения кори важны два аспекта: двукратная вакцинация против кори и своевременная изоляция (госпитализация) больного», — подчеркивают в Роспотребнадзоре.

Плановая вакцинация детей проводится в 1 год и ревакцинация в 6 лет. Плановая иммунизация взрослых, не привитых ранее, проводится в возрасте до 35 лет. Прививка делается дважды, с интервалом не менее трех месяцев.

Кроме того, до 55 лет прививаются лица из «групп риска» — сотрудники медицинских, образовательных и социальных учреждений, а также работники транспорта и сферы торговли и услуг.