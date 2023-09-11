Кому нужно в первую очередь сделать прививку от гриппа и когда

В России официально стартовала ежегодная кампания по вакцинации против гриппа. Об этом руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила 11 сентября в рамках Восточного экономического форума 2023.

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Вакцины от гриппа уже поступают в регионы, и важно сделать прививку еще до наступления холодов и роста заболеваемости, чтобы успел сформироваться иммунитет. По мнению Поповой, грипп в этом году может проявиться раньше обычного, а подъем, предположительно средней интенсивности, придется на ноябрь-декабрь.

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О том, кто и как будет прививаться в этом сезоне, "Российской газете" рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.

Когда лучше сделать прививку?

Наталья Пшеничная: Сентябрь-октябрь - оптимальное время для вакцинации, поскольку на выработку защитных антител уходит до четырех недель, а стремительный рост заболеваемости происходит, как правило, в конце осени, когда наступает похолодание и погода окончательно портится. В этом году в России планируют привить 60% населения, а в группах риска эта цифра должна составить 75%.

Какие штаммы гриппа, по прогнозу ВОЗ, будут доминировать и какие вакцины рекомендованы для прививки (четырехвалентные, трехвалентные)?

Наталья Пшеничная: Необходимость прививаться от гриппа каждый год объясняется тем, что вирусы гриппа постоянно изменяются (мутируют). Эпидемиологи разных стран постоянно наблюдают за циркуляцией вирусов гриппа, эти данные обобщаются, и на их основании в конце очередного эпидемического сезона в Северном полушарии ВОЗ делает прогноз на следующий сезон и дает рекомендации по обновлению состава вакцин.

В сезоне 2023-2024, по прогнозу ВОЗ, в Северном полушарии будут циркулировать следующие штаммы гриппа: A/Victoria/2570/2019 (H1N1) pdm09; A/Darwin/9/2021 (H3N2); B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria). Именно эти штаммы вошли в состав трехвалентной вакцины от гриппа.

Четырехвалентная включает в себя еще и штамм B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata) - он не регистрируется во всем мире с марта 2020 года, но риск его появления значительный.

К 2025 году, по рекомендации ВОЗ, страны должны в основном перейти на использование 4-валентной вакцины от гриппа. Считается, что такая вакцина надежнее защищает от гриппа. Но в этом эпидсезоне прогнозируется доминирование линии Victoria, так что трехвалентные вакцины будут так же эффективны.

Каким группам населения нужно прививаться в первую очередь?

Наталья Пшеничная: Чтобы избежать эпидемии, должно быть привито три четверти населения - только такой охват обеспечивает популяционный (коллективный) иммунитет.

В первую очередь подумать о прививке нужно пожилым людям. Их иммунитет в силу возраста и сопутствующих заболеваний снижен, они легче "цепляют" инфекцию и тяжелее ее переносят.

В зоне риска те, кто имеет хронические заболевания, например, сахарный диабет, заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистые. Есть данные, что вирус гриппа повреждает стенки сосудов, нарушает свертываемость крови, это увеличивает риск инсульта или инфаркта.

Кроме того, вакцинация необходима детям, школьникам, студентам. Они тесно общаются между собой, и именно отсюда зачастую и начинается цепочка гриппозных заболеваний.

Много задается вопросов о возможном всплеске COVID-19. По данным генштаба, заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла за последнюю отчетную неделю на 30%, а за предыдущую - на 20%, то есть рост значимый. Каковы прогнозы в этой связи?

Нужно ли делать прививку от коронавируса, и есть ли возможность ее сделать?