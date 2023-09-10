Врачи объяснили, когда у человека начинает формироваться алкоголизм

Врачи из Ярославля объяснили, когда у человека начинает формироваться алкоголизм
Статистика по людям, имеющим проблемы с алкогольной зависимостью, периодически неуклонно растёт не только в России, но и в мире в целом.
Однако не каждый знает, что привязка к злоупотреблению спиртными напитками возникает далеко не сразу, о чём рассказали ярославские врачи.
Таким образом, эксперты назвали три стадии алкоголизма: начальная, средняя и конечная. Сам алкоголизм признан заболеванием психического характера.
На начальной стадии похмельный синдром и другие специфические симптомы не сформированы, нет «запоев». Средняя стадия возникает, когда человек теряет контроль над дозой и над ситуацией, возникают многодневные эксцессы, есть похмелье. Третья стадия - конечная. Для нее характерны глубокие личностные изменения, деградация, социальная дезадаптация. Как правило, на этой стадии у человека уже нет ни работы, ни семьи, бывает, что и дома, нет средств к существованию, - поясняют врачи.
По словам специалистов, сам человек долгое время может отрицать существование болезни у себя, а потому в этот период близким стоит проявить больше внимания к нему и при первых серьёзных «звоночках» вести на обследование.