Врачи объяснили, когда у человека начинает формироваться алкоголизм

На начальной стадии похмельный синдром и другие специфические симптомы не сформированы, нет «запоев». Средняя стадия возникает, когда человек теряет контроль над дозой и над ситуацией, возникают многодневные эксцессы, есть похмелье. Третья стадия - конечная. Для нее характерны глубокие личностные изменения, деградация, социальная дезадаптация. Как правило, на этой стадии у человека уже нет ни работы, ни семьи, бывает, что и дома, нет средств к существованию, - поясняют врачи.