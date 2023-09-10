Пользование интернетом сокращает риск опасного заболевания у пожилых
Использование интернета сильно снижает риск деменции у пожилых людей. Как долго можно использовать Сеть в течение дня, рассказала в своем телеграм-канале доктор Зухра Павлова.
«Если активно пользоваться интернетом после 50 лет, то вероятность столкнуться с деменцией снижается на 57 % по сравнению с менее продвинутыми сверстниками. Оптимальное время ежедневной онлайн-сессии в среднем от 6 до 120 минут», – отметила врач.
По словам Павловой, если сидеть в интернете больше двух часов в день, то риск старческого слабоумия постепенно начнет возрастать. Одновременно с использованием интернета врач рекомендует изучать иностранные языки.
Врач подчеркнула, что от деменции также может спасти правильное питание – снижение потребления фруктозы и продуктов гликирования.
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