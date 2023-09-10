Как узнать, что лекарство — пустышка? Врач подробно рассказала

Педиатр Кравцова: любое лекарство должно быть проверено на эффективность. Всё остальное — как раз средства, которые люди прозвали «фуфломицином». И это название только на первый взгляд загадочное. А так, если присмотреться, в нём вполне говорящая основа. Какие лекарства среди них и как на такие не нарваться, объяснила врач-педиатр Ирина Кравцова.

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От чего помогает «фуфломицин»

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Фуфломицин на пользу разве что копилке жизненного опыта, на самом деле это как раз те лекарства, которые вам не нужны: неэффективные, неработающие, не проверенные методами доказательной медицины, которым можно и нужно доверять.

Доказательная медицина требует того, чтобы любой препарат, лечебный метод или манипуляция были строго проверены на эффективность. Если её утвердил только производитель — это не показатель, ещё нужны исследования с участием независимых экспертов.

Как исследуют лекарства

Исследования проводят для того, чтобы минимизировать риск ошибки. Они разные, но самыми надёжными считаются рандомизированные двойные слепые плацебо-контролируемые — в них участвует большое количество пациентов.

В исследовании участвуют три группы болеющих людей. Одним дают лекарство, которое как раз проверяют, другим — пустышку плацебо, а третьим — вообще ничего. Чего ждут от результата? Что лекарство, если оно эффективное, поможет тем, кто нездоров. Если же, например, те, кто принимал плацебо, вылечится за то же время, что и люди принимающие проверяемый препарат, тогда его не признают эффективным.

Важно, чтобы результат был воспроизводимым, то есть если такой же эксперимент проведут абсолютно другие исследователи, но итог будет аналогичным.

Благодаря всем этим шагам (и то рассказали совсем вкратце) и доказывается эффективность лекарства. А по итогу с учётом того, прошло лекарство такую проверку или нет, оно получает уровень доказательности: от А (исследование надёжное) до С (не очень надёжное).

Как узнать, с доказанной эффективностью лекарство или нет

Результаты исследований не тайна или внутренняя информация. Они есть в открытом доступе — в бесплатной базе данных биомедицинских научных статей Pubmed. Но всё же, по словам специалиста, этот сайт сложен для человека без медицинского образования.

А вот в сайте MedIQ обычный человек может разобраться: на нём можно узнать информацию об эффективности и безопасности интересующего лекарства и прочитать статьи о нём.

Пример: всем хорошо и давно знакомый парацетамол. Это лекарство с доказанной эффективностью. На Pubmed у него уровень доказательности А и более 3000 исследований и метаанализов.

Но в то же время есть препараты, у которых будет парочка статей, и то сомнительного содержания, но при этом он отлично продаётся благодаря рекламе и сарафанному радио.

Какие лекарства должен выписывать врач

Конечно же, с доказанной эффективностью. Это первое. Второе — его должен выписать именно врач. Кравцова обратила внимание, что не нужно лечить себя самостоятельно.

Врач должен предложить пациенту только препарат, у которого есть много независимых исследований, а не одни экспертные статьи да исследования самого производителя лекарства.

Недостоверные доказательства:

Результаты исследований, проведённых с участием небольшой группы людей, без группы контроля и с неправильными статистическими выводами и ошибками.

Статьи, в которых рассказывается, что эффективность лекарств подтвердили только в лаборатории. Организм человека всё-таки гораздо более сложная система.

Мнение человека, которое основано исключительно на его личном опыте, в том числе убеждения в том, что оно ему помогло.