Сода против изжоги может стать причиной рака

Медик развеял миф о пользе соды в борьбе с изжогой. Врач и известный телеведущий Александр Мясников в эфире передачи о здоровье на федеральном канале предостерег россиян от лечения изжоги содой.

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Этот народный метод получил большое распространение в нашей стране, однако сода вредит здоровью. Попадая в организм, сода может вызывать серьезные нарушения. Например, стать причиной кислотно-щелочных изменений и привести к развитию рака желудка

Кроме того, Мясников рекомендует россиянам не переедать, ограничить употребление жирной пищи, которая чаще всего и вызывает изжогу.

Чтобы сохранить здоровье ЖКТ, нужно есть небольшими порциями, не ложиться спать и не заниматься спортом сразу после еды.