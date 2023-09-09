Какие симптомы травмы плеча лучше не игнорировать

С приходом в жизнь людей электросамокатов травмы плеча стали одними из самых частых. Да и до этого их тоже было немало, но травма травме рознь. Некоторые из них могут иметь необратимые последствия.

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Всё о повреждениях плеча «aif.ru» рассказал завотделением травматологии и ортопедии клинико-диагностического центра «Мединцентр», врач-травматолог-ортопед, к. м. н. Юрий Костенко.

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Какие травмы плеча бывают

Вывих. Это одна из самых частых травм, заметил специалист. Она происходит, когда сустав меняет своё нормальное положение;

Ушиб. Его ещё называют плечевой контузией. Даже несмотря на то, что все кости целы, ушиб может сопровождаться болевым синдромом и ограниченностью движения.

Перелом и повреждение суставных конечностей. В этом случае, скорее всего, будет необходимо хирургическое вмешательство;

Разрыв плечевых связок или сухожилий тоже может потребовать помощи хирурга.

Симптомы травм плеча

Даже если боль терпимая не стоит думать, что проблемы нет и не будет. Если и другие симптомы, на которые важно обратить внимание, если вы вдруг ударились:

Острая, интенсивная боль. Такая обычно возникает при переломе, вывихе, растяжении или разрыве связок. Такое вы вряд ли пропустите; Отёк и синяк. Указывает на то, что есть внутренние повреждения или кровоизлияния; Шум или скрежет в плече. Обычно такое можно почувствовать при движении плечом. Это прямой указатель на повреждение хряща или сухожилия; Слабость или потеря силы в руке. Если вы не можете поднять или передвинуть предмет, то либо травмирована мышца, либо задеты нервы.

Как лечат травмы плеча

Костенко объяснил, что часто для лечения травм плеча хватает консервативных методов. При растяжении или надрыве связок применяют ортез или гипсовую повязку, физиотерапию, специальные упражнения, таблетки и мази от воспаления и боли. При переломах, вывихах и разрывах может потребоваться операция. Придётся либо восстанавливать правильное положение сустава, либо реконструировать повреждённые структуры.

Врач может назначить и терапию для последующего восстановления. Обычно это комплекс упражнений, которые помогут восстановить функцию и силу плеча, укрепить мышцы и гибкость.

Одна из популярных процедур — ударно-волновая терапия. Это процедура, при которой на травмированное место воздействуют с помощью звуковой волны высокой частоты. Обычно её назначают при травмах мягких тканей, воспалительных процессах и хронических болевых синдромах. Такие волны и правда усилят кровообращение и помогут восстановиться тканям. Но несмотря на все усилия плечо может так и не начать работать в полную силу. Особенно, если затянуть с обращением ко врачу.

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