К чему приводит одновременное заражение гриппом и COVID-19

Нередко коронавирусная инфекция может протекать параллельно с гриппом. Насколько опасно подхватить сразу два этих вируса, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.

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По словам врача-инфекциониста Елены Мескиной, заразиться одновременно и ковидом, и гриппом — вполне реально. Параллельное протекание этих болезней создает бактериальное осложнение и активацию бактериальных инфекций.

Грипп сам по себе способен вызвать целый ряд осложнений, среди которых: пневмококковая инфекция, бактериальный сепсис, стафилококковая инфекция или менингококковая инфекция.

"Когда мы имеем еще и сочетание с коронавирусом, то состояние пациента может резко обостриться. Следовательно, и лечение будет крайне сложным и продолжительным", — предупредила Мескина.

Кроме того, что два вируса могут спровоцировать развитие бактериальной инфекции, они могут привести к таким недугам, как:

инсульт;

менингит;

инфаркт;

тромбоз;

миокардит;

нарушение коронарного кровообращения;

почечная недостаточность;

поражение нервной системы;

абсцессы мозга;

энцефалит.

Но чаще всего подвержены параллельному протеканию этих двух болезней люди с гипертонией, пояснила собеседница «ВМ».

"Дело в том, что коронавирус поражает сосудистую систему, а если прибавляется и грипп, представьте себе, насколько все усугубляется", — сказала медик.

Таким образом, коинфекция (сочетание нескольких видов опасных вируса в одной клетке — прим. «ВМ») крайне осложняет течение коронавируса.