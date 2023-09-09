К чему приводит одновременное заражение гриппом и COVID-19

От инсульта до абсцессов мозга: к чему приводит одновременное заражение гриппом и коронавирусом
Нередко коронавирусная инфекция может протекать параллельно с гриппом. Насколько опасно подхватить сразу два этих вируса, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.
По словам врача-инфекциониста Елены Мескиной, заразиться одновременно и ковидом, и гриппом — вполне реально. Параллельное протекание этих болезней создает бактериальное осложнение и активацию бактериальных инфекций.
Грипп сам по себе способен вызвать целый ряд осложнений, среди которых: пневмококковая инфекция, бактериальный сепсис, стафилококковая инфекция или менингококковая инфекция.
"Когда мы имеем еще и сочетание с коронавирусом, то состояние пациента может резко обостриться. Следовательно, и лечение будет крайне сложным и продолжительным", — предупредила Мескина.
Кроме того, что два вируса могут спровоцировать развитие бактериальной инфекции, они могут привести к таким недугам, как:
- инсульт;
- менингит;
- инфаркт;
- тромбоз;
- миокардит;
- нарушение коронарного кровообращения;
- почечная недостаточность;
- поражение нервной системы;
- абсцессы мозга;
- энцефалит.
Но чаще всего подвержены параллельному протеканию этих двух болезней люди с гипертонией, пояснила собеседница «ВМ».
"Дело в том, что коронавирус поражает сосудистую систему, а если прибавляется и грипп, представьте себе, насколько все усугубляется", — сказала медик.
Таким образом, коинфекция (сочетание нескольких видов опасных вируса в одной клетке — прим. «ВМ») крайне осложняет течение коронавируса.
Следовательно, стоит избегать заражения сразу несколькими недугами. А для этого нужно заблаговременно проходить вакцинацию от гриппа и коронавируса, чтобы исключить вероятность тяжелого развития болезней, заключила Мескина.