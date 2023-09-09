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От инсульта до абсцессов мозга: к чему приводит одновременное заражение гриппом и коронавирусом

Нередко коронавирусная инфекция может протекать параллельно с гриппом. Насколько опасно подхватить сразу два этих вируса, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.

К чему приводит одновременное заражение гриппом и COVID-19
© Вечерняя Москва

По словам врача-инфекциониста Елены Мескиной, заразиться одновременно и ковидом, и гриппом — вполне реально. Параллельное протекание этих болезней создает бактериальное осложнение и активацию бактериальных инфекций.

Грипп сам по себе способен вызвать целый ряд осложнений, среди которых: пневмококковая инфекция, бактериальный сепсис, стафилококковая инфекция или менингококковая инфекция.

"Когда мы имеем еще и сочетание с коронавирусом, то состояние пациента может резко обостриться. Следовательно, и лечение будет крайне сложным и продолжительным", — предупредила Мескина.

Кроме того, что два вируса могут спровоцировать развитие бактериальной инфекции, они могут привести к таким недугам, как:

  • инсульт;
  • менингит;
  • инфаркт;
  • тромбоз;
  • миокардит;
  • нарушение коронарного кровообращения;
  • почечная недостаточность;
  • поражение нервной системы;
  • абсцессы мозга;
  • энцефалит.

Но чаще всего подвержены параллельному протеканию этих двух болезней люди с гипертонией, пояснила собеседница «ВМ».

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"Дело в том, что коронавирус поражает сосудистую систему, а если прибавляется и грипп, представьте себе, насколько все усугубляется", — сказала медик.

Таким образом, коинфекция (сочетание нескольких видов опасных вируса в одной клетке — прим. «ВМ») крайне осложняет течение коронавируса.

Следовательно, стоит избегать заражения сразу несколькими недугами. А для этого нужно заблаговременно проходить вакцинацию от гриппа и коронавируса, чтобы исключить вероятность тяжелого развития болезней, заключила Мескина.