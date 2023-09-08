Врач рассказала о «генетически запрограммированном» диабете

Диабет возникает при совпадении многих факторов, однако основным остается генетика. О причинах возникновения заболевания и о том, почему человеку, генетически предрасположенному к нему, необходимо сдавать анализы, рассказала доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Анна Гончарова.

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— Если антитела отрицательные, если уровень инсулина не по нижней границе нормы и С-пептид не по нижней границе нормы, то в ближайшие несколько лет диабет ему не грозит, — сказала она.

При выявлении симптомов заболевания врач рекомендует сдать анализ крови на инсулин, С-пептид и антитела к бета-клеткам, а также антитела к инсулину и антитела к ГАД (GAD).

Гончарова подчеркнула, что избежать заболевания, если оно встречалось у старших родственников, сложно, поскольку оно запрограммировано генетически. Для профилактики диабета стоит включать в рацион белки и некрахмалистые овощи, при этом важно ограничить потребление углеводов и жиров.

— Должно совпасть несколько условий или одно условие, например тяжелое вирусное заболевание, — отметила врач.

По словам Гончаровой, к таким заболеваниям относятся недуги, поражающие поджелудочную железу, а также другие органы желудочно-кишечного тракта, которые вызовут сахарный диабет, передает слова эндокринолога Pravda.Ru.