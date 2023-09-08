Отоларинголог раскрыл секреты экстренного лечения горла
Врач-отоларинголог Шамиль Маликов рассказал, как реанимировать голос и горло в кратчайшие сроки. В сезон простуд часто случается, что боль в горле возникает неожиданно и в неподходящий момент — когда намечаются публичные выступления, серьезные встречи или иные мероприятия, где нужно говорить, а то и петь или кричать. Как рассказал специалист интернет-изданию «Подмосковье сегодня», существует ряд процедур и препаратов, дающих нужный эффект.
«Если речь идет об осиплости голоса, например, у певца, то здесь поможет внутригортанное вливание с использованием препарата с кортизолом, еще можно добавить масло и антигистаминные, чтобы снять отек с голосовых связок. Если же горло просто болит или наблюдается першение в глотке, хорошо действует полоскание противовоспалительными препаратами. А вот от «пшикалок» и леденцов быстрого эффекта ждать бессмысленно», — отметил эксперт.
Иногда быстро снять симптомы упомянутыми выше способами не получается, а очень важная встреча на носу. Есть ускоренный вариант. Избавиться от источника проблемы с его помощью не выйдет, однако рушить планы не придется.
«Можно обойтись простым обезболивающим. Симптомов оно не уберет, горло не вылечит, но даст возможность не отменять планы. Подойдут даже пастилки с анестетиками», — посоветовал собеседник .
Народные средства же, по словам врача, вылечиться быстро не помогут. Так что лучше прибегнуть к проверенным медициной методам.