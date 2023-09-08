Отоларинголог раскрыл секреты экстренного лечения горла

«Если речь идет об осиплости голоса, например, у певца, то здесь поможет внутригортанное вливание с использованием препарата с кортизолом, еще можно добавить масло и антигистаминные, чтобы снять отек с голосовых связок. Если же горло просто болит или наблюдается першение в глотке, хорошо действует полоскание противовоспалительными препаратами. А вот от «пшикалок» и леденцов быстрого эффекта ждать бессмысленно», — отметил эксперт.