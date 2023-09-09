Довольно часто при том или ином обследовании людям говорят: «Возможно, вы перенесли на ногах микроинфаркт». Но чаще всего этот самый термин связан с неправильным толкованием ЭКГ (электрокардиограммы), заявила кардиолог «Клиники Фомина» Оксана Дикур в беседе с «Вечерней Москвой».

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«Нередки случаи, когда при плановом контроле ЭКГ пациентам сообщают: "Скорее всего, вы на ногах перенесли микроинфаркт". Как правило, при этом пациент не может вспомнить, что с ним случались затяжные приступы загрудинных болей», — объяснила медик.

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По словам врача, такие изменения потом не подтверждаются при УЗИ (ультразвуковом исследовании) или МРТ (магнитно-резонансной томографии) сердца, так как рубцов на сердце нет.

Признаки надвигающегося инфаркта

Инфаркт ещё называют сердечным приступом. Артерия, которая питает сердце, оказывается полностью или частично заблокирована. Чем раньше это понять, тем больше у пациента шансов. Для этого хорошо бы знать, что признаками приближающегося инфаркта может быть не только боль в сердце .

Другие симптомы:

постоянная боль в груди,

боль в других частях тела, например в животе,

плохое общее самочувствие (вплоть до того, что невозможно поднять руки и ноги),

головокружение,

очень сильная одышка.

Среди остальных симптомов: сильная потливость, удушье, чувство страха, потеря сознания, бледность кожи, синюшность губ.

Что делать при подозрении на инфаркт

Положите больного на ровную поверхность. Расстегните тесную одежду, откройте окно. При наличии дайте таблетку нитроглицерина. Помните: человек должен лежать. Вызовите скорую сразу и опишите симптомы. Если вы уверены, что это сердечный приступ, то дайте разжевать таблетку аспирина.

Как отличить инфаркт от панической атаки

Панические атаки — это сбои в нервной системе, которые проявляются в том числе учащённым сердцебиением. Они типичны для молодёжи, чаще всего бывают у женщин и у людей с нервной и ответственной работой.

Приступы паники чаще длятся 20–30 минут, а пик самых тяжёлых симптомов — около 10. Если человек описывает боль в груди, которая исчезла спустя полчаса, это обычно не сердечный приступ, но всё равно не всегда верно на 100%, отметила врач-терапевт, специалист по эндоскопии Лидия Голубенко.

Боль в груди при паническом приступе скорее неопределённая, в верхней части живота или в средней части груди. Она не распространяется по всему телу и не отдаёт в его другие части.