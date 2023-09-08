Не любите читать длинные тексты, забываете, как правильно пишутся слова, не можете запомнить имя собеседника? Возможно, у вас дислексия, которая у взрослых иногда проявляется самым неожиданным образом.

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Заболевание диагностируется у детей ещё в дошкольном возрасте, но при отсутствии лечения часто сохраняется у взрослых, что серьёзно усложняет им жизнь.

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О том, почему развивается дислексия, как её диагностировать и как с ней ужиться, рассказал Артём Ефремов, врач-психиатр Lahta Clinic.

Что такое дислексия

Дислексия — это нарушение развития мозга, которое проявляется сложностями в освоении навыков чтения и письма.

«Важно, что степень нарушений значительно отличается от общевозрастных показателей освоения этих навыков. В той или иной степени проблемы сохраняются на протяжении всей жизни», — объясняет Артём Ефремов.

Примерно от 7% до 20% населения страдает от дислексии, при этом нет расовой или половой предрасположенности. Дислексия возникает как у девочек, так и у мальчиков. Но, по данным некоторых исследований , у мальчиков немного чаще.

«Обычно нарушения больше проявляются в начальной школе. А первые признаки заболевания можно заметить и в более раннем возрасте», — уточняет врач.

Виды дислексии

Как поясняет Артём Ефремов, единой классификации видов дислексии нет.

В России дислексию подразделяют на виды по типу нарушений:

дисграфия — нарушение письма;

дискалькулия — неспособность к изучению арифметики;

дислексия (в узком понимании) — проблемы с чтением.

Кто в группе риска

«Исследователям до конца неизвестны все факторы, влияющие на риск развития дислексии. О чём можно говорить точно, так это о влиянии наследственности (если у родителей имеются трудности в обучении, риск возникновения схожих проблем у детей выше). Также есть прямая зависимость от внешних факторов. Например, от низкого социально-экономического уровня семьи и окружения», — рассказывает психиатр.

Профилактика дислексии, по словам Ефремова, направлена на раннюю диагностику нарушений, разработку программы обучения на всех этапах взросления ребёнка, улучшение экономического состояния семей, чтобы родители могли уделять достаточно времени развитию ребёнка.

Симптомы дислексии у детей:

значительные трудности в освоении учебных навыков (например, чтения);

сложности с правильным прочтением слов;

неспособность бегло читать;

затруднения с пониманием прочитанного.

Диагностика дислексии

Если родители и учителя заметили у ребёнка проблемы с обучением, врач-логопед или дефектолог проводит диагностику. Диагноз при необходимости подтверждает психиатр.

«Нарушение развития навыков становится заметным в первом классе или даже в старшей группе детского сада, а никак не в средней или старшей школе. Дислексия не следствие нарушения интеллектуального развития, поражений органов чувств (зрения или слуха), неврологических или моторных нарушений», — разъясняет врач.

Как учить ребёнка с дислексией

После установки диагноза важно разработать для ребёнка индивидуальный план обучения. Это может быть обучение в обычной среде плюс дополнительные занятия либо полностью индивидуальный план с коррекцией нарушений.

По словам врача, важно, чтобы обучение удовлетворяло следующим критериям:

было методичным и структурированным;

включало достаточное количество времени для усвоения и закрепления навыков;

сопровождалось частым контролем прогресса;

имело гибкие возможности коррекции.

«Для облегчения жизни себе и своим детям важно вовремя обозначить имеющиеся трудности и начать их корректировать с детства», — предупреждает врач.

Что делать с дислексией у взрослых

Лекарств для лечения дислексии не существует. Для взрослых важна психологическая помощь и правильная организация рабочих задач. Может быть уместным обращение к репетиторам и сокращение письменного общения в повседневной жизни.

Людям с дислексией очень помогают технологии:

Диктофоны и программы для записи и прослушивания важных текстов.

Специальные программы для распознавания речи.

Приложения для чтения текстов.

Приложения для организации времени.

Дислексия влияет на способность читать и понимать текст, писать и выражать свои мысли. Она создаёт трудности в обучении и получении образования, а взрослые с дислексией могут испытывать затруднения в работе и повседневной жизни.