Чем женский алкоголизм отличается от мужского и насколько опасен
Болезнь по гендерному признаку не делится и подкашивает здоровье как мужчин, так и женщин. Вместе с тем, лечение у женщин протекает часто сложнее, чем у представителей мужского пола.
В особенностях женского алкоголизма «Секрет» разобрался вместе с главврачом Клиники доктора Исаева, наркологом Даниилом Петровым.
Особенности женского алкоголизма
Врач объяснил, что термина для алкоголизма именно у женщин нет, так как болезнь по гендерному признаку не делится. Но отличия в том, как алкоголизм проявляется у тех, и у других, есть: Для женщин алкоголь опаснее, чем для мужчин.
«Во-первых, в женском организме меньше ферментов, расщепляющих алкоголь, чем в мужском. Во-вторых, алкоголь в женском организме растворяется лучше, так как в нём на 10% больше воды», — объяснил медик.
Он также добавил, что у женщин природой заложено вынашивание плода, поэтому они более устойчивы к процессам в организме. Именно поэтому тело быстрее привыкает к неблагоприятным условиям. Привычка выпивать у женщин развивается быстрее.
«Что касается аффективной стороны, женщины более эмоционально лабильны, чем мужчины, а гормональные изменения проявляются сильнее, и в связи с этим зависимость тоже развивается быстрее», — добавил врач.
Лечение алкоголизма у женщин
Петров также заметил, что женский алкоголизм лечится сложнее и выздоровление занимает больше времени, чем у мужчин.
«Лечение может быть сложнее ещё по одной причине, что женщины зачастую сталкиваются с социальным давлением и стигмой (предвзятые осуждения, приписывание негативных характеристик. — Прим. "Секрета"). Это сильно затрудняет признание проблемы, и зачастую женщины обращаются за помощью значительно позже, чем мужчины, когда заболевание уже сильно прогрессирует», — резюмировал он.
Как становятся алкоголиками
Ранее психотерапевт, психиатр-нарколог, главный врач клиники «АлкоСпас» Александр Поликарпов объяснил , что будущий алкоголик перестаёт контролировать количество выпитого. Ему начинает не хватать некогда ещё достаточной дозы. Плюс со временем он переходит на всё более крепкие напитки.
Несмотря на то что алкоголь травит организм, последний постепенно привыкает перерабатывать этиловый спирт. Также начинающий алкоголик начинает всё чаще искать поводы для того, чтобы выпить.