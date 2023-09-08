Чем женский алкоголизм отличается от мужского и насколько опасен

Болезнь по гендерному признаку не делится и подкашивает здоровье как мужчин, так и женщин. Вместе с тем, лечение у женщин протекает часто сложнее, чем у представителей мужского пола.

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В особенностях женского алкоголизма «Секрет» разобрался вместе с главврачом Клиники доктора Исаева, наркологом Даниилом Петровым.

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Особенности женского алкоголизма

Врач объяснил, что термина для алкоголизма именно у женщин нет, так как болезнь по гендерному признаку не делится. Но отличия в том, как алкоголизм проявляется у тех, и у других, есть: Для женщин алкоголь опаснее, чем для мужчин.

«Во-первых, в женском организме меньше ферментов, расщепляющих алкоголь, чем в мужском. Во-вторых, алкоголь в женском организме растворяется лучше, так как в нём на 10% больше воды», — объяснил медик.

Он также добавил, что у женщин природой заложено вынашивание плода, поэтому они более устойчивы к процессам в организме. Именно поэтому тело быстрее привыкает к неблагоприятным условиям. Привычка выпивать у женщин развивается быстрее.

«Что касается аффективной стороны, женщины более эмоционально лабильны, чем мужчины, а гормональные изменения проявляются сильнее, и в связи с этим зависимость тоже развивается быстрее», — добавил врач.

Лечение алкоголизма у женщин

Петров также заметил, что женский алкоголизм лечится сложнее и выздоровление занимает больше времени, чем у мужчин.

«Лечение может быть сложнее ещё по одной причине, что женщины зачастую сталкиваются с социальным давлением и стигмой (предвзятые осуждения, приписывание негативных характеристик. — Прим. "Секрета"). Это сильно затрудняет признание проблемы, и зачастую женщины обращаются за помощью значительно позже, чем мужчины, когда заболевание уже сильно прогрессирует», — резюмировал он.

Как становятся алкоголиками

Ранее психотерапевт, психиатр-нарколог, главный врач клиники «АлкоСпас» Александр Поликарпов объяснил , что будущий алкоголик перестаёт контролировать количество выпитого. Ему начинает не хватать некогда ещё достаточной дозы. Плюс со временем он переходит на всё более крепкие напитки.