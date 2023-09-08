Алгоритм оказания первой помощи при ротавирусной инфекции

Ротавирусная инфекция - смертельно опасный недуг. По словам ВОЗ, детская смертность от инфекции составляет 2,5–3% от всех смертей. Поэтому врачи настаивают, что при ротавирусной инфекции важно соблюдать алгоритм оказания первой помощи.

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Так, чаще всего ротавирус сопровождается диареей и рвотой. При этом чем выраженнее тот или иной симптом, тем сильнее поражены слизистая желудка и кишечник.

— Если больше поражена слизистая желудка — будет тошнота и рвота, как правило, очень интенсивная, если слизистая кишечника — будет диарея, жидкий, водянистый стул, урчание, вздутие, боли в животе, - рассказала ngs55.ru терапевт, аллерголог-иммунолог клиники «ВитаМедика» Иван Скороходов. Также у больного может наблюдаться высокая температура.

С рвотой и диареей организм человека теряет электролиты, вследствие чего происходит обезвоживание и резкая потеря массы тела. Также осложнениями ротавируса называют бактериальную инфекцию, нарушения со стороны нервной системы, острую почечную недостаточность.

Чтобы избежать негативных последствий и не допустить обезвоживания, которое может привести к смерти или коме, врачи подчеркивают необходимость выпивать достаточно жидкости. При этом лучше всего отдать предпочтение чистой негазированной воде. При частом жидком стуле и рвоте стоит выпить «Регидрон». Также показан прием энтеросорбентов.

Если состояние не улучшается, необходимо вызвать скорую помощь.