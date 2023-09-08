Полное отсутствие страха: что делает с людьми синдром Урбаха-Вите

Люди, страдающие синдромом Урбаха-Вите, могут быть определены по комплексу внешних признаков. Обычно у них имеется хриплый голос, а вокруг глаз видны небольшие шишки и утолщения. Кроме того, на коже могут быть шрамы, как после оспы. Однако самым удивительным является утрата способности испытывать страх у таких пациентов. При этом другие эмоции, такие как радость или грусть, сохраняются в полной мере.

© Русская семерка - Субботний

Считается, что данное заболевание было впервые обнаружено в 1908 году швейцарским отоларингологом Фридрихом Зибенманом. Однако оно получило свое название "синдром Урбаха-Вите" в честь венских врачей Урбаха и Вите, которые описали его в 1929 году.

Видео дня

Это редкое заболевание встречается крайне редко в клинической практике. За сто лет было зарегистрировано от 250 до 400 случаев в разных странах, в зависимости от различных источников. Чаще всего синдром Урбаха-Вите встречается в Южной Африке, где он составляет четверть всех случаев. Особенно часто он наблюдается в смешанной общине, происходящей от туземцев-койсанов, буров и потомков немецких колонистов. Предполагается, что у кого-то из общих предков этих людей произошла специфическая мутация гена ECM1. В некоторых районах Северо-Капской провинции ЮАР до 8% населения являются носителями данного гена в рецессивном состоянии.

Доктор Эрих Урбах был уверен, что выявленная им болезнь вызывается отложениями жиров и белков в мягких тканях, из-за чего он назвал её «липоидным протенозом кожи и слизистых оболочек». Однако, как выяснили последующие исследователи, негативные симптомы оказались связаны с отложениями кальция. Хуже всего генетическая патология воздействовала на мозговую ткань. При болезни Урбаха-Вите уплотняется и разрушается миндалевидное тело (амигдал), участвующее в формировании эмоционального состояния человека.

Как раз изучение болезни Урбаха-Вите помогло учёным прояснить функции миндалевидных ядер – двух зон, расположенных в глубинных слоях височной доли мозга. Они участвуют в процессах научения страху, а также выражения данной эмоции. Психолог Кэтрин Питтмен вместе с соавтором Элизабет Карле отмечают, что миндалевидное тело является «финальным этапом» в «корковом пути возникновения тревоги». Информация о грозящей человеку опасности поступает из коры в миндальные ядра – и это провоцирует реакцию страха.

Удалив амигдал у крыс хирургическим путём, экспериментаторы получили «бесстрашных» зверьков. То же самое происходит при блокировке миндалевидного тела с помощью препаратов. Естественным образом патологическая потеря страха у людей может возникать не только при болезни Урбаха-Вите, но и при инсульте.

Как правило, женщины не переносят вида пауков и змей. Однако болезнь Урбаха-Вите купирует этот страх. Это подтвердил эксперимент, проведённый неврологами над одной из пациенток. Фильмы ужасов также не произвели на неё впечатления. Женщина абсолютно спокойно посмотрела ленты «Сияние», «Звонок» и «Ведьма из Блэр: курсовая с того света». Впрочем, это не помешало ей получить эстетическое удовольствие.

Как правило, больные с синдромом Урбаха-Вите помнят, в каких ситуациях испытывали страх до того, как болезнь прогрессировала. Однако в жизни они ведут себя более беспечно, чем большинство людей. К примеру, одна из пациенток несколько раз становилась жертвой преступлений и даже могла погибнуть, оказавшись под прицелом злоумышленника. Дело в том, что, проживая в неблагополучном районе, она спокойно выходила по ночам на улицу.

У здоровых людей МРТ-исследование показало возбуждение миндалевидного тела при тесном сближении с другим человеком. Но больные с синдромом Урбаха-Вите спокойно относятся и к нарушению личного пространства. Им даже трудно представить, что такое страх. Они с трудом опознают внешние признаки этого эмоционального состояния у других людей (открытый рот, расширенные глаза).

Впрочем, как оказалось, «генетическое бесстрашие» имеет свои пределы. Как выяснили неврологи, у больных возникает паника в тех случаях, если они чувствуют, что им не хватает кислорода. Когда носители болезни Урбаха-Вите вдыхали воздух с повышенным содержанием углекислого газа, они испытывали боязнь удушья. Предполагается, что эта «внутренняя угроза», в отличие от «внешних», активизирует другие механизмы реакции.