Почему у взрослых развивается порок сердца и как его лечить

Заболевание развивается, когда нарушена работа сердечных клапанов. В этом случае кровь перестаёт циркулировать так, как положено и задумано природой. Ведь всё-таки сердце выполняет функцию насоса, который качает кровь по артериям и венам.

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О том, как развивается и к чему может привести порок сердца, рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

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Что нужно знать о пороке сердца

Типы пороков сердца

Врождённые . Их находят у совсем ещё крох. Болезнь связана с нарушениями при внутриутробном развитии.

. Их находят у совсем ещё крох. Болезнь связана с нарушениями при внутриутробном развитии. Приобретённые. Такие могут обнаружить у взрослого человека при диагностике. Они могут отличаться по причине появления, расположению поражённого клапана и типу дефекта. При этом ключевой параметр для оценки состояния — степень компенсации порока.

Что такое компенсация порока

Компенсированные пороки — это те, которые не влияют или не критично влияют на кровообращение. Симптомы при таком течении болезни могут либо отсутствовать, либо проявляться незначительно.

— это те, которые не влияют или не критично влияют на кровообращение. Симптомы при таком течении болезни могут либо отсутствовать, либо проявляться незначительно. Декомпенсированные пороки — те, которые связаны с недостаточностью кровообращения. Из-за этого уже начинает страдать весь организм. Симптомы могут быть следующими: одышка, цианоз (синюшная окраска кожи), учащённый пульс, сухой кашель и другие. Иногда могут возникать спонтанные головокружения и потеря сознания.

— те, которые связаны с недостаточностью кровообращения. Из-за этого уже начинает страдать весь организм. Симптомы могут быть следующими: одышка, цианоз (синюшная окраска кожи), учащённый пульс, сухой кашель и другие. Иногда могут возникать спонтанные головокружения и потеря сознания. Бывает и субкомпенсированный порок. Это вариант развития болезни, при котором порок может проявиться при определённых факторах (например, сильных физических нагрузках).

Из-за чего развивается порок сердца

Приобретённые пороки сердца развиваются по таким причинам как:

атеросклероз;

ишемическая болезнь сердца;

артериальная гипертензия;

аутоиммунные процессы;

системные заболевания соединительной ткани;

некоторые инфекции вроде ангины, скарлатины, фарингита, отита.

Как лечить

Не всегда нужна операция. Прежде всего, придётся комплексно обследоваться. Исследования обычно назначают такие — ЭКГ, ЭхоКГ, суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру, суточный мониторинг давления и фонокардиография. Иногда необходимы ещё МРТ, КТ или рентген, а также нагрузочный тест.

При некоторых пороках достаточно консервативного лечения и корректировки образа жизни. Но так бывает не всегда — каждый случай индивидуален.

Почему сердце быстро стареет

Ранее кардиолог Татьяна Пелагеина рассказала , что здоровье сердца можно поддерживать, если придерживаться здорового образа жизни. Конечно, совсем избежать проблем не получится, но кое-что подкорректировать реально. Вот почему сердце с годами начинает плохо работать: