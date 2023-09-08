Почему у взрослых развивается порок сердца и как его лечить
Заболевание развивается, когда нарушена работа сердечных клапанов. В этом случае кровь перестаёт циркулировать так, как положено и задумано природой. Ведь всё-таки сердце выполняет функцию насоса, который качает кровь по артериям и венам.
О том, как развивается и к чему может привести порок сердца, рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.
Что нужно знать о пороке сердца
Типы пороков сердца
- Врождённые. Их находят у совсем ещё крох. Болезнь связана с нарушениями при внутриутробном развитии.
- Приобретённые. Такие могут обнаружить у взрослого человека при диагностике. Они могут отличаться по причине появления, расположению поражённого клапана и типу дефекта. При этом ключевой параметр для оценки состояния — степень компенсации порока.
Что такое компенсация порока
- Компенсированные пороки — это те, которые не влияют или не критично влияют на кровообращение. Симптомы при таком течении болезни могут либо отсутствовать, либо проявляться незначительно.
- Декомпенсированные пороки — те, которые связаны с недостаточностью кровообращения. Из-за этого уже начинает страдать весь организм. Симптомы могут быть следующими: одышка, цианоз (синюшная окраска кожи), учащённый пульс, сухой кашель и другие. Иногда могут возникать спонтанные головокружения и потеря сознания.
- Бывает и субкомпенсированный порок. Это вариант развития болезни, при котором порок может проявиться при определённых факторах (например, сильных физических нагрузках).
Из-за чего развивается порок сердца
Приобретённые пороки сердца развиваются по таким причинам как:
- атеросклероз;
- ишемическая болезнь сердца;
- артериальная гипертензия;
- аутоиммунные процессы;
- системные заболевания соединительной ткани;
- некоторые инфекции вроде ангины, скарлатины, фарингита, отита.
Как лечить
Не всегда нужна операция. Прежде всего, придётся комплексно обследоваться. Исследования обычно назначают такие — ЭКГ, ЭхоКГ, суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру, суточный мониторинг давления и фонокардиография. Иногда необходимы ещё МРТ, КТ или рентген, а также нагрузочный тест.
При некоторых пороках достаточно консервативного лечения и корректировки образа жизни. Но так бывает не всегда — каждый случай индивидуален.
Почему сердце быстро стареет
Ранее кардиолог Татьяна Пелагеина рассказала , что здоровье сердца можно поддерживать, если придерживаться здорового образа жизни. Конечно, совсем избежать проблем не получится, но кое-что подкорректировать реально. Вот почему сердце с годами начинает плохо работать:
- особенности организма (у мужчин обычно сердце слабее, оно и старее на 2 года быстрее);
- генетика;
- хронические болезни (сахарный диабет, гипертония и другие болезни ухудшают состояние «мотора»);
- вредные привычки (прежде всего, курение);
- неправильное питание;
- недостаток сна;
- малоактивный образ жизни.