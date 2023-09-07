Врач назвал лекарства, которые мешают похудеть

Американский врач Джозеф Амбани назвал лекарства двух групп, приём которых надо избегать, если человек планирует похудеть.

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Речь идет об антидепрессантах и нейролептиках, которые могут оказать негативное воздействие на вес и, возможно, помешать достижению целей по похудению, передаёт ЗОЖ.news.

Поэтому, по словам специалиста, сначала нужно попробовать альтернативные способы для устранения проблемы, а уже затем обращаться к этим двум категориям медикаментов.

Как пояснил доктор, эти лекарства являются неоценимыми в лечении психических расстройств, таких как депрессия и тревога. Однако у некоторых они могут вызвать нежелательный эффект - увеличение веса.

«Определенные группы такие препаратов, в том числе некоторые трициклические антидепрессанты, могут вызвать увеличение веса, потому что они влияют на нейромедиаторы, помогающие регулировать настроение и аппетит», – отметил амбани.

Что касается нейролептиков, то, почеркнул врач, они способны обеспечивать стабильность для людей, страдающих психическими расстройствами, как шизофрения и биполярное расстройство.

Кроме того, они помогают уменьшить симптомы, такие как бред, галлюцинации, беспокойство и агрессия, позволяя пациентам лучше контролировать свои эмоции и мысли. Между тем, нейролептики могут стать причиной увеличения веса.