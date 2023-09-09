Стоит ли вырывать больной зуб: мнение врача

Поход к стоматологу — это всегда испытание. Причём вне зависимости от того, какая процедура предстоит: удаление, лечение или что-то ещё. Порой кажется, что лучше и проще решить проблему кардинально — вырвать зуб.

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Но так ли это на самом деле, «Секрет» узнал у врача-стоматолога, основателя клиники «Даймонд», автора проекта «Академия здоровых зубов» Кристины Месроповой.

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Лечить или удалять зуб

По словам врача, удалить — проще всего, поэтому она советует хорошенько всё обдумать.

«Я, как преподаватель и руководитель клиники, точно знаю, удаление зуба требуется только в крайних случаях. К сожалению, сегодня многие пациенты пытаются самостоятельно поставить себе диагноз, черпая информацию из интернета. А ведь даже врачам с большим опытом работы для постановки правильного диагноза необходимо провести ряд обследований и собрать анамнез. Поэтому не стоит заниматься самолечением», — отметила она.

Она призвала доверять своё здоровье только профессионалам.

Почему зуб лучше сохранить

Эксперт объяснила, что с потерей зуба начинаются изменения в зубно-челюстной системе и всём организме.

«Уже давно доказана связь опорно-двигательного аппарата с зубами и прикусом. Любая потеря зуба без восстановления жевательной функции наносит серьезный урон нашему здоровью. Да, имплантация и хирургическая стоматология развиваются семимильными шагами. Но, несмотря на инновационные технологии, такое лечение — очень сложный процесс, которое не всегда имеет гарантированный результат», — отметила она.

Месропова подчеркнула, что стоимость импланта сейчас сравнима с качественным лечением. Так что лучше спасти зуб.

Специалист уточнила, что удалять больной зуб было популярно в средневековье и вплоть до 1980-х, но сейчас технологии уже шагнули вперёд грамотный врач, если зуб можно сохранить, предпочтёт сделать именно это.

«К сожалению, в России очень низкий уровень информированности о профилактических мерах и способах стоматологического лечения. Как бы мы ни боролись, большинство пациентов приходит только тогда, когда боль становится нестерпимой, а в такой ситуации уже поздно спасать зуб», — объяснила эксперт.

Собеседница «Секрета» также рассказала, что один из методов лечения, который позволяет сохранить зуд — эндодонтия. Он представляет собой лечение корневой системы зубов.

«На сегодняшний день Россия — одна из лидирующих стран по уровню оказания данных услуг: лечение пульпита, периодонтита, зубных кист и апикальных абсцессов. По статистике за последние 30 лет, благодаря стоматологам-эндодонтистам, количество спасённых зубов возросло в сотни раз!» — подчеркнула Месропова.

Как понять, можно ли спасти зуб

Это зависит от многих факторов, заметила врач, — нужно собрать анамнез, сделать рентген и КТ. Всё индивидуально, заметила она.

«Да, борьба за сохранение зуба — весьма сложный процесс, который требует не только высокого профессионализма от стоматолога, но и серьёзных нервных, временных и материальных затрат от пациента. Но, будем честными, ситуации SOS наступают, когда уже грянул гром и петух клюнул», — признал стоматолог.

Как не остаться без зубов

Нужно уважительно относиться к тому, что подарила природа;

Соблюдать обязательное трио — ежедневная гигиена, профилактические осмотры и профессиональная чистка;

А ещё важно чистить зубы дважды в день, использовать ирригатор и зубные ёршики.