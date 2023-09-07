Что такое барическая депрессия и как с ней справиться

С 6 сентября Москва оказалась во власти барической депрессии — это погодное явление, при котором резко снижается атмосферное давление. Снизилась и температура. Плотные облака будто давят на психику, и она может давать сбои. Больше всего не повезло метеозависимым людям.

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О том, как пережить такие погодные условия, «Секрету» объяснила врач-невролог и эксперт центра здоровья Verba Mayr Елена Сопова.

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Что такое барическая депрессия

Об этом погодном явлении москвичей предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд . Он объяснил, что ухудшение погоды ожидается с 6 по 8 сентября. В эти дни температура воздуха не превысит 16 градусов, а давление будет на 12–15 мм рт. ст. ниже нормы.

На выходных, 9 и 10 сентября, эксперт тоже призвал не надеяться на тёплые деньки. Метеочувствительным людям такая погода может даваться непросто — обычно наблюдается рост случаев психоэмоционального расстройства, рассказала Сопова.

Как справиться с барической депрессией

По словам невролога, метеочувствительность — это реакция организма на воздействие метеорологических факторов. То есть не на саму природу, а на её резкие изменения.

«Человек восприимчив к колебаниям погоды из-за ослабленного иммунитета, хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых. И если есть хроническое заболевание, то во время неблагоприятных погодных условий необходима лекарственная профилактика и пристальное наблюдение к своим ощущениям и самочувствию», — посоветовала она.

Также эксперт призвала не забывать об укреплении иммунитета — стоит задуматься о приёме витаминно-минеральных комплексов.

«При склонности к снижению артериального давления я рекомендую принимать настои трав с тонизирующим и общеукрепляющим действием (лимонник, элеутерококк). В таком случае также помогают занятия лечебной физкультурой, дыхательная гимнастика, контрастные души», — заключила Сопова.

Почему голова болит из-за погоды

Ранее невролог «Поликлиники.ру» Глеб Маркелов объяснил , что голова действительно может болеть из-за погоды. Дело в том, что при повышении атмосферного давления повышается и артериальное, организм накапливает избыточное количество жидкости. В результате происходит отёк сосудов и раздражение барорецепторов. Это интерпретируется головным мозгом как боль.

При снижении давления дискомфорт тоже может присутствовать. Концентрация кислорода в крови падает, а значит, человек может ощущать слабость и головную боль.