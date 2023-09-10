Плоскостопие: симптомы, причины, лечение

Плоскостопие считается самой распространенной деформацией стоп. Согласно открытым данным, от него страдают около 60% человек во всем мире. В равной степени диагностируется как у детей, так и у старшего поколения.

© Unsplash

Подробнее о симптомах, причинах и лечении плоскостопия – в материале "Рамблера".

Видео дня

Симптомы

Плоскостопие представляет собой отклонение опорно-двигательного аппарата, при котором естественные своды стопы сглаживаются либо полностью исчезают. Это негативно сказывается на амортизации во время ходьбы и может вызывать ряд неприятных последствий.

Например, человек может жаловаться на боль в ногах и пояснице даже во время обычной и непродолжительной прогулки, а при занятиях спортом, физической нагрузке, в том числе беге, дискомфорт, как правило, усиливается. У некоторых также наблюдаются головные боли.

Выраженность симптомов плоскостопия, как и в случае многих других заболеваний, зависит от его степени и индивидуальных характеристик.

Причины

На развитие деформации влияют самые разные факторы. К плоскостопию могут привести избыточная масса тела и, как следствие, чрезмерная нагрузка на своды стопы, определенные виды травм, малоподвижный образ жизни, ношение неподходящей обуви или уже имеющиеся заболевания органов опорно-двигательного аппарата.

Немаловажную роль в данном случае играет и наследственность, поэтому плоскостопие бывает как приобретенное, так и врожденное.

Лечение

Эффективность лечение зависит от возраста пациента: наилучшего результата можно добиться только в детстве, так как в этот период происходит формирование костей и связок.

При плоскостопии обычно назначаются занятия лечебной физкультурой и физиотерапия, благодаря которой происходит стимуляция мышц и улучшается кровообращение. Помимо этого, положительного эффекта можно добиться за счет регулярного массажа стоп и постоянного ношения ортопедической обуви либо стелек.

При яркой выраженности болезненных ощущений из-за деформации стоп врач может назначить прием обезболивающих препаратов.